Мъск най-накрая се срещна с медиите, сравни се с Буда

"Сега вие сте медиите", каза в началото на годината Илон Мъск на последователите си в социалната мрежа Х. Откакто се присъедини към администрацията на Тръмп, той избягва интервюта с медии, които възприема като враждебни, предпочитайки да остане в безопасните пространства на Fox News, консервативните подкасти и собствените си разговори в социалните медии.

Но докато Wall Street Journal се подготвяше да публикува материал, в който твърди, че Tesla търси заместник на Мъск като главен изпълнителен директор (твърдение, което Мъск и Tesla упорито отричаха), най-богатият човек в света и главен съветник на Тръмп излезе от пословичния балон.

Мъск, придружен от трима висши членове на екипа на Министерството на правителствената ефективност (DOGE), седнаха с водещи новинарски репортери в стаята на Рузвелт на Западното крило, за да обсъдят времето си в администрацията на Тръмп, а Мъск в един момент сравни себе си с емблематична религиозна фигура.

"Необходим ли е Буда за будизма?" каза Мъск пред The ​​Washington Post, когато го попитаха кой ще ръководи DOGE в негово отсъствие. Мъск посочи, че възнамерява да се оттегли от ролята си на DOGE този месец.

Присъстваха репортери от The New York Times, The Washington Post, USA Today, Axios, Semafor, Bloomberg, ABC, NBC и Fox News. Дори Асошиейтед прес присъства - забележително включване, като се има предвид, че Белият дом се опита да премахне телеграфната служба от пула на пресата и да им забрани достъп до ключови събития над тяхното отразяване.

Според източник, запознат със ситуацията, срещата между Мъск и представителите на медиите е станала доста бързо. Служители на Белия дом уведомиха репортери в сряда сутринта, че са поканени да интервюират Мъск и им е даден около час, за да отговорят. Срещата се разигра в късния следобед и продължи около час.

Мъск е бил ангажиран с репортерите и въпреки дългогодишната си враждебност към масовата преса, изобщо не е бил конфронтационен, споделя източник, приближен до милиардера.

Всъщност, каза този човек, Мъск дори звучеше малко победен, въпреки че се сравняваше с Буда, чувство, което някои репортери изразиха в отразяването на срещата. "Поглеждайки назад към 101 дни, Илон Мъск звучи по-малко уверено", пише Джонатан Суон от New York Times.

По време на едночасовия разговор Мъск призна, че DOGE все още не е изпълнил съкращенията от $1 трилион, които той първоначално предложи. Вместо това той каза, че е съкратил около 160 милиарда долара и че ще бъде “наистина трудно“ да постигне целта си без повече подкрепа във Вашингтон.

"Това всъщност показва колко болка са готови да понесат кабинетът и Конгресът?", каза Мъск на репортер на AP и добави: “Може да се направи, но изисква справяне с много оплаквания.“

Мъск също така призна, че в процеса на унищожаване на федералната работна сила някои жизненоважни служители са били “случайно освободени“. Тежките съкращения на разходите на DOGE доведоха до широко разпространена реакция, насочена към републиканското ръководство и самия Мъск.

Пред събралите се репортери Мъск също така каза, че е отсядал в спалнята на Линкълн “повече от веднъж“ и че президентът Тръмп веднъж го е помолил в разговор късно вечерта да отиде да си вземе сладолед – Häagen-Dazs с аромат на карамел от кухнята на Белия дом, добавя репортер на USA Today.

Въпреки че ще намали времето си, прекарано във Вашингтон, той ще запази офиса си на територията на Белия дом, добави Мъск пред репортерите. Този офис, каза той, "има прозорец, но всичко, което виждате, е HVAC модулът, което е добре. Това прави по-трудно да ме застреляте, предполагам”, цитира Axios.

Мъск също се похвали, че все още ще има най-големия компютърен монитор в помещенията.

"DOGE е начин на живот", каза той.

