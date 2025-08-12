IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И в сряда остава слънчево и горещо

Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, а в София - около 33°

12.08.2025
През нощта времето ще бъде предимно ясно и ще духа слаб вятър от изток-североизток, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

В сряда над България времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, а в София - около 33°.

По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите дни ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността, без валежи, ще има в петък. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

НИМХ прогноза за времето лято август температура на морската вода
