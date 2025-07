Картелът, оглавяван от Мадуро, е включен в списъка на САЩ с терористични групи

САЩ обявиха базирания във Венецуела Картел де лос Солес за терористична група и заявиха, че той се оглавява от президента на южноамериканската държава Николас Мадуро, пише Newsweek.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите обяви, че е наложила санкции на картела като специално определена глобална терористична организация.

В изявлението на OFAC се казва, че групата подкрепя чуждестранни терористични организации, които застрашават мира и сигурността на Съединените щати, а именно Tren de Aragua и картела Sinaloa. Newsweek се свърза с венецуелското външно министерство за коментар.

Администрацията на Тръмп обеща да се справи с трафика на наркотици, като се насочи по-специално към латиноамериканските банди.

Около 250 венецуелци бяха депортирани от САЩ в затвор в Ел Салвадор, след като президентът Доналд Тръмп се позова на вековен закон, предназначен за използване по време на война, поради "нашествието" на предполагаеми членове на бандата Tren de Aragua, посочени в изявлението на OFAC.

