Асен Василев: Увеличените разходи в бюджета са по абсолютно скандални пера

"Ако управляващите искат, можем да им обясним как този бюджет може да стане с реални приходи, в рамките на трите процента дефицит, без да се удрят българските граждани и бизнес с допълнителни данъци и осигуровки", коментира пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред БНР.

Единственото, което са направили в този бюджет по линия на социалните плащания, е да изпълнят закона за пенсиите, швейцарското правило, което е там, мисля, от 2005 г. и да дадат малко допълнителни средства за увеличение на майчинските от 780 на 900 лева. Всички други увеличени разходи обаче са по абсолютно скандални пера, заяви Василев.

Той даде пример, че Антикорупционната комисия е получила 65% увеличение през март т.г., а в бюджета се предвиждат още 52% увеличение, т.е. заплатите им ще се удвоят и увеличат с 15% в рамките на една година. В службата за подслушване ДАТО със 70% им се увеличиха заплатите през март т.г., сега още 20%, посочи Василев. Той отбеляза, че и от Висшия съдебен съвет (ВСС) искат 20% увеличение. Ако всички увеличения се ограничат до това, което правителството е предвидило до нормалните служби от 5%, това са едни 250 млн. евро, които могат да бъдат спестени, само от ВСС са 11 млн. евро, изчисли Асен Василев. Той също така предложи капиталовите разходи да останат на нивата на тази година и свободни бройки да не се заплащат от държавата.

Управляващите да си направят политическото мнозинство и разговорите и да вземат тези решения, те не са толкова тежки и опасни, каза Василев. "Това, което виждаме иначе, е, че ГЕРБ в момента са станали по-леви от Корнелия Нинова", коментира той. Василев отбеляза, че са управлявали с БСП, минали са през ковид криза, енергийна криза, война в Украйна, но не са позволили да се вдигнат данъците и въпреки това е имало сериозно развитие на социалните разходи.