Зафиров: Няма да има нито едно населено място без достъп до питейна вода

Това ще се случи в рамките на мандата на това правителство, каза вицепремиерът

07.11.2025 | 15:28 ч. 6
БГНЕС

“В рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до питейната вода”, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров от Омуртаг.

Зафиров посочи, че Омуртаг в момента е най-голямото населено място в страната, което е на воден режим. “Градът, заедно с Брезник, са последните два, които търпят тези несгоди”, добави вицепремиерът.

По думите му по време на срещата, чийто домакин бе кметът на Община Омуртаг Джунейт Йонузов, е обсъдено много внимателно и детайлно естеството на проблема. “Имаме в голяма степен увереност, че проблемът ще бъде решен в обозримо бъдеще”, допълни Зафиров. 

Вицепремиерът припомни, че в момента в Омуртаг вървят два проекта по реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в самия град, които ще решат част от проблема. 

"Всъщност, това е проблем, който е навсякъде в страната – остаряла водопреносна мрежа и пресъхване на основния водоизточник. Големият проблем обаче продължава да стои с водоизточника, така че ще работим и по този казус, а именно – довеждащ водопровод от язовир "Ястребино", който ще реши проблемите на цялата общината Омуртаг", каза Зафиров. 

Вицепремиерът уточни, че са нужни 100 литра в секунда вода – 20 литра за Антоново и 80 литра за Омуртаг. "Има решение на този проблем. 

“С финансовия министър също коментирахме начините на финансиране, възможностите с местната власт – те също са наясно как да се случи това нещо. С голяма степен на увереност искам да кажа, че в рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до тази основна базова ценност, която е заложена и в Конституцията – питейната вода", каза още финансовият министър.

