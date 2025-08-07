Нидерландия засега няма да признае палестинска държава

Правителството на Нидерландия изключи за момента възможността за признаване на палестинска държава въпреки нарастващата обществена загриженост за Газа, но заяви, че действията на Израел в опустошената от войната територия подкопават собствената му сигурност, предаде Ройтерс.

Позицията на Нидерландия е в противоречие с тази на някои съюзници от НАТО, най-вече на Франция, която заяви, че ще признае палестинската държавност през септември. Великобритания заяви, че също ще го направи, ако Израел не предприеме стъпки за облекчаване на страданията в Газа, където се разпространява глад, и не се съгласи на прекратяване на огъня.

"Нидерландия не планира да признае палестинска държава в момента", заяви нидерландският външен министър Каспар Велдкамп на извънреден парламентарен дебат за Газа.

Велдкамп също така отхвърли призивите за спиране на вноса на оръжие от Израел, като заяви, че Нидерландия дава приоритет на вътрешните поръчки и тези от ЕС, преди да се снабдява от трети страни.

Въпреки това той заяви, че Нидерландия вече е предприела "значителни стъпки", включително забрана за пътуване на двама израелски министри, и добави: "Тази война престана да бъде справедлива война и сега води до ерозия на собствената сигурност и идентичност на Израел".

Пред сградата на парламента в Хага около 250 пропалестински протестиращи поискаха по-решителни действия от Нидерландия. Местните медии съобщават за скандирания и плакати, призоваващи за незабавно прекратяване на огъня и увеличаване на хуманитарната помощ, пише БТА.