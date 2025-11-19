IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Очакват ни локални наводнения в близките дни, ще има ли сняг по Коледа?

Оранжев код за части от страната

19.11.2025 | 23:40 ч. 0
Снимка: Bulgaria ON AIR

Снимка: Bulgaria ON AIR

България е под предупреждение за опасно време.

Синоптиците обявиха оранжев код за части от страната заради очаквани интензивни валежи и риск от локални наводнения.

В още 15 области прогнозата остава тревожна - жълт код за дъжд, силен вятър и сериозно влошаване на обстановката. На места синоптиците очакваха и над 60 литра на квадратен метър.

"Очакваме още валежи през следващите дни, но те намаляват като количество и обхват. За утре акцент ще бъде вятърът - силен в източните райони, по северните склонове на Стара планина, в подножието на Предбалкана", каза синоптикът от НИМХ Марияна Попова в студиото на "Директно".

За четвъртък е обявен жълт код за потенциално опасно време заради силен вятър в 17 области на страната.

Синоптикът с прогноза идва ли по-сериозно застудяване и могат ли синоптиците вече да прогнозират какво време ни очаква по Коледа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

прогноза за времето локални наводнения сняг Коледа
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem