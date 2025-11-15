IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
6 хитрини, които правят малкото жилище да изглежда двойно по-голямо

Дизайн за малки пространства

15.11.2025 | 22:10 ч. 2
Снимка: iStock

Когато домът ви е компактен и не особено просторен, трикът да разширите пространството не е да събаряте стени, а да мислите по различен начин. С интелигентни планове, мебели с повече от една функция и умно използване на светлината и цветовете, дори и малкото пространство може да изглежда просторно, стилно и функционално. Експертите наричат площта на пода най-ценната част от малкия дом. Ключът е да я освободите, като същевременно направите пространството по-функционално. 

Защо тези стратегии са важни?

Разхвърляните вещи на пода правят стаята да изглежда тясна и по-тежка. Когато стените са чисти и използвате вертикални системи за съхранение, стаята изглежда по-висока и по-отворена. 

Мебелите, които изпълняват две или повече функции, намаляват необходимостта от много мебели – тоест повече мебели с минимален обем, по-малко визуални бариери. 

Използването на светли цветове, опростени форми, отразяващи повърхности и последователен дизайн кара погледа да се движи, вместо да се спира на обемисти предмети. Това прави пространството по-просторно. 

Как да приложите тези идеи?

  • Използвайте вертикалното пространство

Инсталирайте високи библиотеки, стенни рафтове или високи шкафове. Използвайте пространството над наистина необходимите предмети на пода, например над дивани, легла или бюра. Това запазва пода свободен и привлича погледа нагоре. 

  • Изберете мебели с двойна функция

Диван-легло, табуретки с място за съхранение (като ракла) или сгъваемо бюро са чудесни примери. 

Леглата с вградени чекмеджета или платформи увеличават пространството за съхранение без допълнителни мебели. 

Мебелите с крака или отворена основа позволяват на светлината да преминава под и около тях, което прави пространството по-леко и ефирно. 

Останалите хитри трикове прочетете в Az-jenata.bg.

дом дизайн интериор обзавеждане
