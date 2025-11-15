IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Шакира и синовете й се появиха в тоалети в цвят лавандула

Поп звездата, Милан и Саша Пике дойдоха в пълен синхрон на премиерата на „Зоотрополис 2“

15.11.2025 | 22:21 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Шакира беше придружена от синовете си Милан и Саша на премиерата на „Зоотрополис 2“ в четвъртък вечер в Лос Анджелис.

48-годишната колумбийска певица изглеждаше типично зашеметяващо в прилепнала лавандулова рокля на Stella McCartney с асиметричен подгъв, който подчертаваше стегнатите ѝ крака.

Флиртуващата визия на Шакира се състоеше от поло яка и дълги ръкави, като подгъвът ѝ се издигаше до едното бедро и падаше под глезените.

Сексапилната рокля се съчетаваше с подходящи обувки на платформа със сатенено покритие. Синовете ѝ – 12-годишният Милан и 10-годишният Саша – носеха еднакви лилави костюми и папийонки също на Stella McCartney, съчетани с бели ризи.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Шакира
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem