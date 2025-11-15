Шакира и синовете й се появиха в тоалети в цвят лавандула

Шакира беше придружена от синовете си Милан и Саша на премиерата на „Зоотрополис 2“ в четвъртък вечер в Лос Анджелис.
48-годишната колумбийска певица изглеждаше типично зашеметяващо в прилепнала лавандулова рокля на Stella McCartney с асиметричен подгъв, който подчертаваше стегнатите ѝ крака.
Флиртуващата визия на Шакира се състоеше от поло яка и дълги ръкави, като подгъвът ѝ се издигаше до едното бедро и падаше под глезените.
Сексапилната рокля се съчетаваше с подходящи обувки на платформа със сатенено покритие. Синовете ѝ – 12-годишният Милан и 10-годишният Саша – носеха еднакви лилави костюми и папийонки също на Stella McCartney, съчетани с бели ризи.
