IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Гърция гори от седем места, властите искат самолети от Брюксел

На няколко острова тече евакуация на хората

13.08.2025 | 06:55 ч. Обновена: 13.08.2025 | 08:44 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Гърция гори от седем места! Властите поискаха съдействие от Европейския механизъм за гражданска защита за 4 самолета, заради огромните горски пожари в страната, пише prothotema. 

Има непрекъснати съобщения за евакуация в Ахая, Закинтос, Хиос, Превеза, Арта, Айтолоакарнания и Волви. Огънят в Ахая бушува на три фронта, като пламъците са навлезнали в индустриалната зона, изгаряйки няколко фабрики. Новият и старият национален път Патра - Пиргос са затворени, има и трима пострадали, които са откарани в болница с изгаряния. 

Пожарът на Хиос също бушува на три фронта във Волисос, Писпилунта и Потамия. 

Здравният център на Теспротико е евакуиран, както и този в Като Ахая. Болницата на Хиос обаче остава нащрек. 

В западната част на Хиос се провежда спасителна операция за евакуация на хора. Те са блокирани на плажовете Лимния и Агия Маркела поради голям горски пожар, съобщава „Катимерини“.

В операцията участват пет кораба на бреговата охрана, спасителна лодка, моторница и частни лодки. В района духат ветрове със сила 5, докато властите работят за овладяване на пожара.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

гърция гори седем места помощ брюксел
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem