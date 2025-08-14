IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Израелски министър: Нов план за строежи на Западния бряг ще погребе идеята за палестинска държава

Той предвижда ефективно разделяне на Западния бряг на две части

14.08.2025 | 08:50 ч. Обновена: 14.08.2025 | 09:47 ч. 6
Израелски министър: Нов план за строежи на Западния бряг ще погребе идеята за палестинска държава

Министърът на финансите на Израел  Бецалел Смотрич обяви, че е одобрил новия план за заселване на територия на Западния бряг, известен като E1, съобщиха израелските медии, информира "Джерузалем пост". 

"Планът ще погребе идеята за палестинска държава", цитиран е да казва министърът. 

Смотрич разкри, че днес ще проведе пресконференция, придружен от председателя на Общинския съвет на Йеша Израел Ганц и кмета на Маале Адумим Гай Ифрах, за да представи плана допълнително, съобщи Ynet.

Става дума за плановете за спорен проект за заселване на Западния бряг с 3412 жилища, известен като E1, който беше замразен под натиск от Съединените щати, припомня "Джерузалем пост".

Планът е определян от някои среди като "смъртоносен удар по решението за две държави", защото предвижда ефективно разделяне на Западния бряг на две части. Това би попречило на развитието на метрополния район между Рамала, Източен Йерусалим и Витлеем.

Ynet добави, че макар и съобщението на Смотрич да е било публично оповестено, няма официално потвърждение за одобрението на плана. Електронната медия отбеляза, че предишни жилищни проекти, които бяха силно рекламирани при стартирането, са били отлагани с години.

Смотрич обаче заяви, че този план ще бъде осъществен, тъй като е "последният пирон в ковчега" на концепцията за палестинска държава. 

Свързани статии

"От палестинска гледна точка и от тази на международната общност това е критична област. Без нея създаването на палестинска държава със столица Източен Йерусалим е просто невъзможно", добави той. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Израел Западния бряг строежи палестинска държава
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem