Тръмп се натресе на сватба и заобяснява кой ще го прати в рая ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп се появи изненадващо на сватба, провеждаща се в неговия курорт Мар-а-Лаго в петък, за да изнесе лекция на щастливата двойка как може да се озоват в... рая.

Първоначално Тръмп разговаряше с двойката. Изведнъж обаче той загуби фокус, след като видя радиоводещия Ерик Метаксас и започна да крещи, че Метаксас ще бъде неговият билет за рая.

„Той ще ме отведе в рая!“, каза Тръмп, стискайки ръката на Метаксас.

Известният поддръжник на Тръмп и автор на детски книги отговори:

„Искам да говоря с него за това как да отида в рая... но не тук. Не тук.“

62-годишният Метаксас сподели клипа в социалните мрежи, където отбеляза, че сватбата на приятеля му „не е мястото“ за подобен разговор.

💒Trump unexpectedly crashed a wedding taking place at his Mar-a-Lago resort The U.S. President congratulated the newlyweds, joked that he wanted to use their photo in a hotel ad, and even slipped into talking about who might get him into heaven. Many users saw the surprise… pic.twitter.com/JFylRPUgNi — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2025

„Засмях се и му казах: „Наистина бих искал да поговоря с теб за това... но друг път“, написа Метаксас в Instagram. „После му напомних: „Не забравяй – ти си суперстогодишният президент на Америка." Честно казано, бих искал да проведа този разговор с него един ден. Но това не беше мястото.“

Сватбата, на която Тръмп се натресе, беше тази на инвестиционния банкер Майкъл Уилкерсън, основател на „патриотичния форум“ "Стормуол". Той е автор на две полемики за американската изключителност, включително „Защо Америка е важна: Аргументите за нова изключителност“, която разглежда въпроси като „Кои сме ние?“ и „Къде отиваме?“.

„Това е красива двойка“, каза Тръмп за младоженците. „Направете им снимка и я използвайте за реклама на хотела.“

Тръмп има навика да се появява без предупреждение на сватби

През 2021 г. той се натресе на сватба в „Мар-а-Лаго“, за да се оплаче от Иран.

През 2023 г. той нахлува на събиране в голф клуба си в Ню Джърси само часове след като пледира невинен за опит за отмяна на резултата от изборите през 2020 г.

Водещият на радиопредаването на Ерик Метаксас е известен със своите християнски текстове, биографии на исторически личности и повече от 30 детски книги, включително две за Тръмп, наречени "Доналд строи стената" и "Доналд пресушава блатото".

Той вече е твърдял, че резултатите от изборите през 2020 г. са били фалшифицирани, а през август същата година е удари с юмрук в главата протестиращ срещу Тръмп.