Бившият началник на щаба на елитната бригада „Азов“ на украинската армия, подполковник Богдан Кротевич, твърди, че украинските сили в спорните региони на Донбас са изправени пред все по-катастрофална ситуация, като руските части са готови да постигнат две големи обкръжения, пише MWM.

„Честно казано, не знам какво точно знаете, но мога да ви кажа: линията Покровск-Константиновка е, без преувеличение, пълен провал. И това проваляне се разраства от дълго време, става все по-хаотично с всеки изминал ден“, заяви той в отворено писмо до президента Володимир Зеленски на 11 август. Покровск е обкръжен от руски сили, докато Константиновка е изправена пред полуобкръжение, добави той, споделяйки карта, за която твърди, че показва ситуацията в района, което потвърждава медийните съобщения за голям руски пробив северно от Покровск.

Разглеждайки основните проблеми, пред които са изправени украинските фронтови части, Кротевич отбеляза:

„Системният проблем започна с изтъняването на резервите, широко разпространената фрагментация на части по цялата фронтова линия, съобщенията за „превзето село“, рекламирани като победа, въпреки провалите в цели оперативни направления“. Той добави, че части от военното ръководство понякога са имали „пълна липса на стратегическа и дори оперативна визия за театъра на военните действия“.

Натискът върху украинските сили се е увеличил след поражението на нахлуването в руския Курски регион, при което от август 2024 г. украинската армия и подкрепящите я чуждестранни части понесоха огромни жертви, включително загубата на голяма част от най-боеспособното си оборудване. Превземането на Курск със значителна помощ от севернокорейски персонал позволи на руската армия да преразпредели части към други райони на фронтовите линии.

Докладите отразяват все по-зле състоянието на украинските позиции на фронтовата линия, като в края на юни в доклад на Wall Street Journal се отбелязва:

След хаотично и скъпо отстъпление от Курск, те откриха остарели окопи, без прикритие от дронове. Войниците сега сами копаят позиции под обстрел от дронове в някои случаи.“ Военните кореспонденти на Journal наскоро остро критикуваха прекалено твърдото командване на украинската армия, твърдейки, че това е довело до големи загуби. Украинският персонал беше силно критичен към състоянието на отбраната си, отбелязвайки, че укрепленията не са били подходящи за бойни полета, на които доминираше войната с дронове , и че планиращите са пренебрегнали използването на мини, когато е имало възможности за това, за да блокират руския напредък.

Украинските офицери и журналисти на фронтовата линия от 2023 г. насам подчертават неустойчивостта на ситуацията на фронтовата линия, отбелязвайки, че процентът на жертвите сред наборните части достига 80-90 процента, което е довело до голяма кадрова криза. Чуждестранните военнослужещи и контрактори, като Полския чуждестранен легион и колумбийските и бразилските наемнически части, играят нарастваща роля, за да компенсират това. Разминаването в оборудването обаче продължава да расте, тъй като поддръжниците на Украйна в западния свят все повече изчерпват запасите си, докато Русия се възползва изключително много както от много мащабни доставки от Северна Корея, така и от значително увеличение на производството на собствения си отбранителен сектор.