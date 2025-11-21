Руският петрол рискува да бъде блокиран, американските санкции влизат в сила

Санкциите на САЩ, които влязоха в сила в петък, могат да оставят близо 48 милиона барела руски суров петрол блокирани на море, принуждавайки десетки танкери да търсят алтернативни дестинации в рамките на най-новата реформа на световната търговия с петрол, пише Bloomberg.

Решението на Вашингтон от миналия месец да включи в черния списък водещите производители на петрол Rosneft PJSC и Lukoil PJSC е може би най-агресивното досега под настоящата администрация, тъй като президентът Доналд Тръмп се опитва да окаже натиск върху Кремъл във връзка с войната в Украйна. Американското министерство на финансите заяви по-рано тази седмица, че мерките вече са успешни, като се има предвид по-ниското търсене и отстъпките за основните руски сортове петрол.

С влизането в сила на ограниченията в 13:01 часа сингапурско време в петък, индийските рафинерии търсят заместващи доставки,

резервирайки петролни танкери за товари от Близкия изток с темпо, което изтласка цените на превоза по този маршрут до близо петгодишен връх. Търговците, междувременно, наблюдават отблизо крайните купувачи – ако има такива – на суровия петрол на Лукойл и Роснефт, който вече е в морето.

„Руските експортни потоци се задържат, но все още не достигат до местоназначенията си“, каза Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровини в ING Groep NV. „Ако това продължи и в крайна сметка се натрупат запаси, може да започнем да наблюдаваме спад в доставките, което ще бъде повод за загриженост на пазарите.“

Данните на аналитичната фирма Kpler показват, че близо 48 милиона барела суров петрол от „Роснефт“ и „Лукойл“ – предимно сортове „Урал“ и ESPO – в момента са в транзит или започват да се товарят. Това включва около 50 танкера, насочени към Китай и Индия, но и други без дестинации или насочени към по-малки пристанища, разпръснати от Балтийско море до Южнокитайско море, тъй като посредниците се дистанцират от търговията.

Тъй като Русия е заинтересована да поддържа потока на петрол, Москва е направила товаренето приоритет

– според данни за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg, морските доставки са запазени на значително ниво, около 3,4 милиона барела на ден. Досега референтните цени също до голяма степен не са отразили въздействието на последните ограничения.

Все пак не всички тези барели непременно ще намерят пазар – дори на най-големите пазари в Азия. Китай и Индия са поели лъвския пай от руския износ от началото на инвазията в Украйна през 2022 г. и продължават да поддържат тесни връзки с Москва.

И двете страни обаче се опасяват да не се забъркат в предстоящи вторични санкции, тъй като САЩ засилват натиска върху всеки, който улеснява руския износ. Степента на тези ограничения и готовността на Вашингтон да ги наложи ще определят колко петрол ще стигне до рафинериите.

„Болезнено е, но само за три или четири месеца“, каза Адам Ланинг, старши анализатор на пазара на танкери в корабната брокерска компания SSY. „Това, което вероятно ще видим в следващите месеци, е, както вече видяхме, пазарите да започнат да се адаптират и да намерят начини да внасят суровия петрол, без да попадат под контрол.“

Нарастващият натиск върху руския износ вече подтикна купувачите да преминат към основните сортове. В следващите дни обаче тази решителност ще бъде подложена на изпитание.

Два кораба, натоварени с нефт от Урал, които бяха направили обратен завой по пътя си – вероятно в резултат на санкциите – през последните дни подновиха пътуването си, като сигнализираха, че се насочват към Индия. Малко вероятно е да достигнат крайните си купувачи преди края на периода на изтегляне на 21 ноември.

Spirit 2, натоварен с 730 000 барела уралски нефт от Роснефт, пътуваше към Азия, когато направи обратен завой след преминаване през Суецкия канал в началото на ноември и остана в бездействие в района, показват данните за проследяване на кораби. През уикенда той отново започна да плава на юг, като посочи Индия за своя дестинация.

В Далечния Изток на Русия Cindy е натоварил близо 770 000 барела ESPO от Козмино в началото на ноември без ясна дестинация, според данните за проследяване на кораби. Сега той се насочва към откритите води край Сингапур и Малайзия, където ирански, а понякога и руски петрол често се прехвърля между танкери, за да се прикрие произходът му.