Сестрата на Ким Чен Ун: Няма да изпратим съобщение на Тръмп чрез Путин

Северна Корея осмя опитите на Южна Корея да възобнови диалога, като същевременно отрече, че е премахнала пропагандните високоговорители от границата си, както предполага Сеул.

Ким Йо-джен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, заяви в четвъртък, че южнокорейските военни лъжат, когато казват, че Пхенян е предприел мярката в отговор на неотдавнашното си демонтиране на високоговорителите на фронтовата линия.

Висшият служител заяви, че севернокорейците „никога не са премахвали високоговорителите, инсталирани в граничната зона, и не са склонни да го направят“.

В отговор говорителят на южнокорейската армия полковник Лий Сун-джун предупреди да не се „поддава лесно на влияние“ от севернокорейските изявления, предполагайки, че Пхенян често прави неверни твърдения.

Последните коментари от Корейския полуостров идват няколко дни след като новият либерален президент на Южна Корея Лий Дже-мюн, който определи предполагаемото преместване на високоговорителите като „реципрочна мярка“, изрази надежда, че съседите могат „постепенно да отворят отново диалога и комуникацията“.

Ким разсея подобен оптимизъм в четвъртък, когато отхвърли мирните предложения на Южна Корея, заявявайки, че политиката на Сеул спрямо Пхенян „остава непроменена и никога не може да се промени“.

Северна Корея готви отговор на военните учения на САЩ и Южна Корея

Северна Корея не се интересува от предложения за помирение с Южна Корея Свързани статии

Откакто встъпи в длъжност през юни, Лий се опита да рестартира дипломацията със Севера, промяна в курса от твърдолинейната политика на предишното консервативно правителство на страната. Анализаторите обаче изразиха съмнения дали подходът ще донесе дивиденти. Като част от тези усилия южнокорейското правителство реши да спре пропагандните излъчвания от високоговорители на границата.

Министерството на обединението на Южна Корея заяви, че Сеул ще предприеме „постоянни стъпки“ за подобряване на отношенията, но призна, че процесът ще изисква търпение.

Напрежението между съседите може да се засили следващата седмица, когато започнат ежегодните военни учения между САЩ и Южна Корея.

Освен въпроса за високоговорителите, Ким отхвърли предположенията в южнокорейската преса, че руският президент Владимир Путин ще предаде на американския си колега Доналд Тръмп послание от Пхенян по време на разговорите им в Аляска в петък.

„Защо трябва да изпращаме послание до американската страна?“, каза тя, отбелязвайки, че Пхенян не иска да възобнови диалога с американците, с които не е водил разговори от първото президентство на Тръмп.

Северна Корея и Русия задълбочиха съюза си, откакто Кремъл започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Пхенян изпрати в Москва хиляди войници и големи количества военни доставки, за да помогне на Русия във войната ѝ.

В сряда севернокорейският и руският лидер проведоха телефонен разговор, като Путин сподели информация за предстоящите си разговори с Тръмп, според руската държавна информационна агенция.