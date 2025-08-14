Защо Путин иска Донецк в Украйна?

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп се готви да се срещне с Владимир Путин в петък, един любопитен въпрос е защо руснакът е предложил размяна на територии в Източна Украйна. Отговорът издава желанието на Путин да възобнови войната, дори ако се съгласи на временно прекратяване на огъня, пише в свой анализ WSJ.

Изтекла информация в пресата предполага, че Путин иска Украйна да отстъпи цяла Донецка област. По-специално, той иска части от региона, които Украйна все още контролира. В замяна, според изтеклите информации, Русия може да отстъпи някои по-малко жизненоважни области, които сега контролира в Херсон и Запорожие.

Защо тази размяна? Вероятният отговор е, че Украйна е създала това, което по същество е 50-километров крепостен пояс от силно укрепени градове, села и отбранителни укрепления в Донецк. Усилията датират от първото руско нахлуване в Източна Украйна през 2014 г.

Руските сили не успяха да пробият линията на Донецк въпреки годините усилия. Институтът за изследване на войната, който следи боевете в Украйна, казва, че „вероятно ще са необходими няколко години“, за да могат руснаците да пробият при сегашната тенденция. Путин прави опит да постигне чрез преговори с г-н Тръмп това, което не успя да постигне на бойното поле.

С наближаването на срещата на върха в петък, руските сили ускоряват усилията си за превземане на град Покровск в Донецк. Украинците са сериозно превъзхождани числено там, а руснаците са използвали неблокиращи се оптични дронове, за да пресекат войските и доставките, движещи се към фронта. Това прави отбранителните позиции все по-трудни за задържане и нашите източници казват, че руснаците са на прага на превземането на града.

И все пак на руснаците им отне повече от 17 месеца, за да се доближат до Покровск, чието население преди войната е било около 60 000 души. Институтът за изследване на войната отбелязва, че руснаците са загубили „над пет дивизии бронирани машини и танкове“ там от октомври 2023 г. Те също така са понесли по 14 000 до 15 000 жертви на месец в битката за Покровск.

Ако Путин получи пълен контрол над Донецк чрез споразумение за прекратяване на огъня, Русия ще бъде в по-добра позиция да нахлуе в Харковска и Днепропетровска области. Украйна ще трябва да се стреми да изгради нови отбранителни линии, включително на терени, където би била по-уязвима.

Всичко това е причина Тръмп да се пази от руски президент, обещаващ отстъпки, които всъщност са опити за стратегическо предимство. Това е и причина Украйна да присъства в залата, където се провеждат преговорите.