Срещата Тръмп-Путин: Двете страни търсят повече PR, има ли надежда за мир

Очакванията за срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин не са големи по отношения на разбирателство за прекратяване на войната в Украйна.

В предаването “България сутрин” журналистът проф. Валерий Тодоров заяви, че надеждата за по-траен мир или за ефективно примирие ще бъде отложена. Двете страни търсят повече PR от тази среща.

“Това само по себе си е някакъв успех - да се види какво би струвал мирът и какви биха били гаранциите за него. Забелязваме как очакванията се преместват, Тръмп очаква 75% успех, може да се преговаря за стратегическото ядрено оръжие. Може да се говори за някакво примирие, но без замразяване на конфликта", коментира журналистът.

Според него лидерите ще договорят икономическо споразумени помежду си за редкоземните метали. В противен случай срещата би изглеждала безпредметна.

Журналистът Нина Спасова подчерта, че Доналд Тръмп е започнал с отстъпките още преди срещата. "Първоначално говореше, че ще постави нещата ребром, сега казва, че ще има следваща стъпка, която ще бъде по-решителна, че тази ще е среща на изслушването. В позицията на Русия няма пробив, няма промяна", коментира Спасова.

В ефира на Bulgaria ON AIR Спасова изрази мнение, че няма да се стигне до временно примирие, ако и Русия, и Украйна не направят отстъпки. "Зеленски подчертава, че Украйна няма да отстъпи и километър. Това е позицията и на Европа. Не виждам как Путин ще се изтегли от това, което е окупирал, това са повече от 20% от територията на Украйна", аргументира се Спасова.

В центъра на териториалните претенции са Донецка, Луганска, Херсонска, Запорожка, Николаевска, Днепропетровска, Сумска област.

"Мечката е изкарана от бърлогата, но тя запазва позициите си и не отстъпва нито за момент. Трудно ще е и на Путин, който трябва да защити линията на неотстъпност, като в същото време да не наруши егото на Тръмп, който очаква голям пиар от срещата", коментира проф. Тодоров.

И двамата журналисти са категорични, че Европа няма да отстъпи в позициите си относно териториите ва Украйна, към които Русия има претенции. В същото време има и критики към лидерите на ЕС, които дават различни послания.

"Главният въпрос е да се потуши тази линия на конфронтация, да се види какви компромиси са възможни. Украинският президент трябва да съкрати пиар ефектите на реториката и да даде ход на тихата дипломация. Повечето неща се случват на четири очи", изтъкна проф. Тодоров.