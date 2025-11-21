Как деца умират от индийски сироп за кашлица

Индийски служители разследват дали пропуски в безопасността при доставката на фармацевтична съставка са довели до замърсяване на сироп за кашлица, който е убил най-малко 24 деца през последните месеци, според трима души, запознати с въпроса и пожелали анонимност.

Трите здравни и лекарствени служители от щата Тамил Наду заявиха пред Ройтерс, че според тях разтворителят, използван за производството на партида сироп за кашлица Coldrif, може да е бил замърсен с токсично химично вещество по времето, когато е бил доставен на производителя на лекарства Sresan Pharmaceutical Manufacturer, пише Ройтерс.

Sresan е закупила 50 кг разтворител пропилен гликол (PG) от местния дистрибутор на химикали Sunrise Biotech на 25 март, който го е закупил същия ден от Jinkushal Aroma, малка компания, която произвежда ароматични смеси за течни перилни препарати и други химикали, според интервюта с доставчиците и доклад от разследване от 3 октомври на фармацевтичния регулатор на Тамил Наду, с който Reuters разполага на ексклузивно.

Властите заявиха, че сиропът Coldrif е бил силно замърсен с известен промишлен токсин, диетилен гликол.

Те разследват как химикалът е бил добавен към разтворителя, който се използва в сиропа за кашлица като основа за разтваряне на активните му съставки.

Смъртните случаи, които започнаха през септември, възродиха опасенията относно стандартите за безопасност в индийския фармацевтичен сектор, който е на стойност 50 милиарда долара и беше опетнен от смъртта на повече от 140 деца в Африка и Централна Азия през 2022 и 2023 г. от индийски сиропи за кашлица, произведени с замърсени разтворители.

Вследствие на тези смъртни случаи Ню Делхи се ангажира да подобри контрола на качеството.

Производственият лиценз на Sresan е отнет, а нейният основател Г. Ранганатан е в ареста

Централната организация за контрол на лекарствата, която осъществява федерален надзор върху фармацевтичните продукти, насочи въпросите към индийското министерство на здравеопазването, което от своя страна препрати Reuters към правителствено изявление, в което се казва, че се провеждат повече инспекции на лекарствени съоръжения и се преразглежда употребата на сиропи за кашлица при деца.

Производителите на химикали обикновено доставят PG разтворители на клиентите в запечатани контейнери, за да се избегне замърсяване, но Sunrise потвърди пред Reuters, че е преопаковала разтворителя без запечатване преди доставката.

Индийският закон за лекарствата и козметичните продукти забранява продажбата и обработката на съставки с фармацевтично качество, като медицински PG, от субекти, които не притежават лицензи за лекарства.

Проверките, проведени от държавния регулатор след смъртните случаи, установиха стотици „критични” и „сериозни” нарушения в завода на Sresan в южния град Ченай, включително съхранение на продукти в „нехигиенични условия” и „фалшифициране на данни”, според доклада от 3 октомври. Регулаторът обаче не свърза тези нарушения директно със смъртните случаи.

Sresan е била санкционирана от властите и нейният основател е бил в затвора за един ден през 2020 и 2022 г. поради опасения относно продуктите му, преди да му бъде наложена глоба, според четирима служители, запознати с въпроса. Те не предоставиха документи, доказващи наложените санкции.

Министърът на здравеопазването на Тамил Наду съобщи на законодателите миналия месец, че Sresan е бил наказан през 2021 и 2023 г. за „незначителни нарушения“, без да предостави подробности.