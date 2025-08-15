Понякога най-добрият резултат от среща на върха на високо ниво е просто още една среща на върха и това може да се окаже случаят, когато Доналд Тръмп се срещне с Владимир Путин в американска военна база в Аляска около обяд местно време, пише Bloomberg.

Американският президент намали очакванията си тази седмица, като в лицето на нарастващата тревога той би се съгласил на условия, равносилни на капитулация на Украйна. И все пак, едно просто опознаване не е съвсем в съответствие със заплахата, която той също отправи - да наложи „много тежки последици“, ако Москва не прояви интерес към прекратяване на войната.

Успехът е възможен. Тръмп разполага с инструментите да подтикне Путин към споразумение, един от които е отхвърлянето на традиционните норми на външната политика на САЩ, когато става въпрос за приемане на автократи. Не че Путин припада в присъствието на Тръмп (ако не друго, това работи обратното). Но руският лидер е напълно наясно, че никой наследник в Белия дом няма да бъде по-добре настроен към него или към интересите на Москва. Само това знание създава известен потенциал за влияние.

По-конкретно, Тръмп би могъл да изпълни многократната си заплаха да наложи вторични санкции на купувачи на руски петрол, включително Китай, Индия и Турция. Както Bloomberg News съобщи в четвъртък, подхранваната от дълга военна икономика на Путин е все по-крехка като висши правителствени и централни банкови служители отправят публични предупреждения. Спадът в приходите от износ на петрол може да причини истинска болка.

Тръмп би могъл също така да затегне финансовите санкции, като намали достъпа до клирингови системи, базирани на долари, от които някои руски банки все още се ползват. Въпреки че сами по себе си санкциите е малко вероятно да принудят Путин да прекрати войната, те могат да създадат условия за други форми на натиск, които го правят.

Те биха трябвало да са свързани със самата война, включително ясно сигнализирано увеличаване на военната помощ на САЩ за Украйна. Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп два пъти е прекъсвал доставките на оръжие от САЩ и веднъж е спирал обмена на разузнавателна информация с Киев, което е имало опустошителен ефект и е било в полза на Русия. Наскоро той отстъпи, предлагайки на Украйна и нейните европейски съюзници да купуват американски оръжия, но това все пак води до значително отслабване на подкрепата на украинските сили на бойното поле, тъй като наличните средства са ограничени.

В комбинация с острия недостиг на украинска работна ръка и засилената кампания на Москва с дронове и ракети с голям обсег срещу градове и други цели далеч зад фронтовата линия, изтеглянето на САЩ доведе до месеци на изтощителни руски успехи. В резултат на това Путин е убеден, че печели на бойното поле. Той няма почти никакви причини да прекратява война, която е започнал с далеч по-амбициозни цели, точно както тя показва потенциал за успех.

Разбира се, цената на всеки спечелен квадратен километър през последната година няма рационален смисъл, нито по отношение на понесените жертви, нито на алтернативните разходи, нанесени на руската икономика, която, дори когато е коригирана спрямо паритета на покупателната способност, остава по-малко от една десета от размера на съюзниците на Украйна. Но това погрешно тълкува разбирането на Путин за това, което ще осигури мястото му в руската история, а именно да възстанови статута на Москва като център на една от великите сили в света.

Ето защо Путин се придържа толкова силно към първоначалните си военни цели и това е нещо, което съветникът по националната сигурност на Джими Картър, Збигнев Бжежински, инстинктивно би разбрал. Защото, както той веднъж е написал: „ без Украйна Русия престава да бъде империя, но с подкупена и след това подчинена Украйна, Русия автоматично се превръща в империя .“

Украинският президент Володимир Зеленски не е пречката тук. Страната му силно иска и се нуждае от прекратяване на огъня, по същите причини, поради които Путин не е склонен да го предостави, без първо да получи всичко, което иска. Зеленски знае и приема, че всяко прекратяване на огъня неизбежно трябва да се оформи по подобие на сегашното бойно поле. Това, което той не може да направи, е да легитимира постиженията на Путин, като се съгласи да признае окупираните територии за част от Русия. Нито пък може да предаде територии, които Русия все още не е завзела, както Путин изисква, нито да се съгласи с „демилитаризацията“ на Украйна и „денацификацията“.

Всичко това прави нереалистично да се вярва, че днес може да се постигне трайно прекратяване на огъня. Руските сили току-що са проникнали през изтъняващите украински линии на изток и без съмнение сега се опитват да намерят резерви, за да превърнат този тактически успех в пробив, който променя хода на войната. Украинските разузнавателни служби съобщават, че Путин пренасочва сили по фронта, за да започне нова офанзива. Кремъл няма никакъв стимул да спре сега.

Задачата на Путин днес ще бъде да гарантира, че може да продължи нахлуването си, без да предизвика някакъв смислен отговор от САЩ. От Тръмп зависи да реши какви са неговите собствени цели. Но ако наистина иска да сложи край на кръвопролитията, той трябва да се увери, че Путин ще напусне Аляска, убеден, че цената на непримиримостта ще бъде задействането на ниво на финансово наказание и подкрепа от страна на САЩ за отбраната на Украйна, което ще направи победата, за която той копнее, недостижима.