Анистън съжалява, че Матю Пери не е намерил щастието

Дженифър Анистън отново проговори за смъртта на колегата си Матю Пери. Той почина на 56-годишна възраст през октомври 2023 г. - като се удави в джакузито си в дома си, след прием на свръхдоза кетамин. Звездите участваха заедно във всички 10 сезона на "Приятели", излъчвани от 1994 г. до 2004 г.

Актрисата призна, че смъртта му е едновременно шокираща и не толкова шокираща.

"Беше толкова обезпокоително и шокиращо, и все пак не шокиращо. Ние винаги си казвахме: "Надявам се никога да не получа това телефонно обаждане. Липсва ни. Той липсва. Той беше брилянтно човешко същество и изключителен талант, обичан дълбоко и искаше щастие повече от всичко. Прави ме тъжна, че той никога не постигна това наистина, защото го заслужаваше", обясни Джен пред списание "Elle".

Какво още каза тя четете в teenproblem.net