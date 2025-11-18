Витамин D и връзката му със зимната депресия

Защо витамин D е важен за здравето през зимата?

Витамин D играе жизненоважна роля за вашето здраве – особено през есенните и зимните месеци, когато слънчевата светлина е ограничена и може да се появи „зимен спад“ в настроението, имунитета и здравината на костите. Неговите ползи включват:

Имунитет: Витамин D подпомага функцията на белите кръвни клетки и помага на тялото да се бори с настинките и грипа.

Настроение и енергия: Ниските нива на витамин D са свързани с промени в настроението, умора и сезонно афективно разстройство (SAD).

Здраве на костите и мускулите: Витамин D помага на организма да абсорбира калций и фосфор, което поддържа костите здрави и мускулите в добро състояние.

Тъй като слънчевата светлина, която помага на кожата да произвежда витамин D, е по-слаба през зимата, става по-важно да се набавя витамин D от храната, безопасно излагане на слънце и когато е необходимо – добавки.

