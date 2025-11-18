Китай харчи милиони, за да накара поданиците си да се оженят

Китайската комунистическа партия, толкова известна напоследък с враждебността си към отглеждането на деца, полага всички усилия, за да насърчи брака и размножаването, и харчи милиони, за да накара поданиците си да се оженят.

Провинция Джъдзян, в югоизточната част на страната, някога ръководена от президента Си, е поредният регион, който предлага да покрие част от сватбените разходи на двойката. Властите са нетърпеливи да отведат младоженците до местния регистрационен офис и, навярно, до родилното отделение известно време след това.

Градовете Нингбо и Ханджоу в провинцията, заедно с някои други области, предлагат сватбени ваучери на стойност до 1000 юана (около 100 британски лири), които могат да бъдат похарчени за сватбени банкети, разходите за фотограф или медения месец.

Нингбо заяви, че схемата им ще бъде ограничена в брой, на принципа „първи дошъл, първи обслужен“.

Други региони на Китай, подтикнати от наградите и повишенията, предлагани за бюрократи, които успешно изпълняват желанията на Пекин, отидоха по-далеч. Някои станаха известни като „градове-бебета“ заради извънредните бонуси, които предлагат.

Тиенмен, преди това невзрачен средно голям град с милион души в централната провинция Хубей, беше похвален за увеличението от 17% на броя на ражданията през последните 12 месеца. Това увеличение беше подпомогнато от серия субсидии за деца и покупка на жилище, които биха могли да достигнат 220 000 юана за семейство с три деца.

Раждаемостта в Източна Азия пада, както и в развитите и развиващите се страни, но никъде низходящата тенденция не е по-поразителна, отколкото в Китай.

В продължение на 35 години, от началото на ерата на „отварянето и реформите“ през 1980 г., Комунистическата партия налага политика на едно дете по настояване на Сонг Джиан, ракетен учен, който използва математически прогнози, за да предскаже гибелта на страната, ако се поддържа висока раждаемост.

Политиката е въведена в действие от пенсиониран генерал от Народноосвободителната армия, който е назначен за ръководител на държавната комисия по семейно планиране и използва безмилостна военна ефективност, за да налага глоби и други санкции за второ и трето дете, заедно с масови принудителни аборти.

Тя беше толкова успешна, че когато беше изоставена преди десетилетие, партийните плановици се хвалеха, че е предотвратила 400 милиона раждания. За съжаление, ефектът върху демографията беше толкова силен, че населението на Китай вече е достигнало своя връх и се очаква да спадне до 700 милиона души до края на века - половината от сегашния му брой.

Си Цзинпин призова младите жени да започнат отново да раждат деца, но установи, че убеждаването им да поемат тежестта на грижите за децата, сега, когато самите те са единствени деца със семейни очаквания за кариера и просперитет, е също толкова трудно, колкото и убеждаването им да се откажат от това.

Проучване сред студенти миналата година установи, че само малцинство от анкетираните млади жени са сигурни, че искат деца, а почти 40% са сигурни, че не искат.

Фактът, че практиката на аборти по пол в рамките на политиката за едно дете означава, че има около 40 милиона по-малко жени, отколкото мъже, е допълнителен проблем.

Тази година централното правителство обяви национална детска помощ от 3600 юана (380 британски лири) годишно за всяко новородено бебе до тригодишна възраст.

Както при други социални политики, включително самата политика за едно дете, на местната власт е възложена тежестта на повишаване на раждаемостта и резултатите са променливи. Много жени се оплакаха онлайн, че са получили случайни обаждания от местни служители, които ги питат дали възнамеряват да забременеят скоро или са им задавани интимни въпроси относно редовността на цикъла им.

На други места властите се опитаха да стоят извън спалнята, като насърчават брака, осъзнавайки, че повечето китайци все още предпочитат да имат деца в брак. Тиенмън предложи сложна комбинация от по-високи плащания на детски надбавки, еднократна субсидия от 120 000 юана за закупуване на къща или апартамент, плащания за отпуск по майчинство и еднократен бонус от 60 000 юана за всеки, който регистрира брак там.

Централното правителство премахна ограничението, което принуждаваше двойката да се върне в един от официално регистрираните си родни градове, за да се ожени, което е голям демотивиращ фактор сега, когато толкова много китайци са мигрирали към градове от отдалечени селски райони за работа.

Си не одобрява социалната държава и ще следи внимателно системите за субсидии. Дори броят на браковете миналата година да е намалял до 6,1 милиона, от 7,7 милиона през 2023 г. и повече от 13 милиона преди малко повече от десетилетие, схемите биха могли да бъдат скъпи.