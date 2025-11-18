IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Туск: Двама украинци, работещи за Москва, са заподозрени в саботаж на жп линията

Самоличността на заподозрените няма да бъде оповестявана публично

18.11.2025 | 18:15 ч. 19
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Двама украинци, работещи за Москва, са посочени като заподозрени в два случая на саботаж на железопътна линия в Полша, заяви премиерът Доналд Туск.

Двамата "действат и сътрудничат с руските служби от дълго време“, каза Туск, позовавайки се на информация от прокуратурата и разследващите органи, съобщава AFP.

Свързани статии

Той добави, че властите са запознати със самоличността на заподозрените, но те няма да бъдат оповестявани публично до по-нататъшно разследване.

Саботажът повреди железопътна линия, помагаща за снабдяването на близкия съюзник Украйна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Полша саботаж жп линия заподозрени украинци Москва
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem