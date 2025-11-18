Туск: Двама украинци, работещи за Москва, са заподозрени в саботаж на жп линията

Двама украинци, работещи за Москва, са посочени като заподозрени в два случая на саботаж на железопътна линия в Полша, заяви премиерът Доналд Туск.

Двамата "действат и сътрудничат с руските служби от дълго време“, каза Туск, позовавайки се на информация от прокуратурата и разследващите органи, съобщава AFP.

Той добави, че властите са запознати със самоличността на заподозрените, но те няма да бъдат оповестявани публично до по-нататъшно разследване.

Саботажът повреди железопътна линия, помагаща за снабдяването на близкия съюзник Украйна.