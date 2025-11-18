IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пипнаха шофьор с почти 5 промила алкохол в кръвта във Варна

Мъжът шофирал фирмен товарен автомобил, тип "баничарка"

18.11.2025 | 18:23 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Полицията във Варна залови пиян шофьор с почти 5 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Мъжът, който е на 45 години от Варна, е заловен преди минути в ж.к. „Владислав Варненчик“. При проверката с дрегер на водача уредът е отчел 4,85 промила.

Мъжът е шофирал фирмен товарен автомобил, тип „баничарка“. На водача досега три пъти му е било отнемано свиделството за правоуправление, уточняват от полицията.

В биографията си той има 7 акта за установени административни нарушения, 7 наказателни постановления и два фиша.

Мъжът ще бъде задържан с полицейска мярка за 24 часа.

По-рано днес от полицията съобщиха за заловен пиян шофьор след преследване от близо 100 километра.

Това се случи Dnes

полиция Варна алкохол
