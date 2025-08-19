Мерц разкри: Путин и Зеленски се срещат до две седмици

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че до 2 седмици ще се състои среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предаде ДПА.

"Американският президент разговаря с руския президент по телефона. Те се споразумяха, че ще има среща между руския президент и украинския президент в следващите две седмици", каза той Мерц пред журналисти.

"Не знаем дали руският президент ще има куража да участва в такава среща на върха. Така че е нужно убеждаване", заяви Мерц, който бе част от делегация на европейски лидери, посетили вчера Вашингтон, за да участват в разговори с американския президент Доналд Тръмп и със Зеленски за слагане на край на войната в Украйна.

Канцлерът подчерта, че Украйна не бива да бъде притискана да отстъпва територия. Предупреди, че искането на Русия да предаде части от Донбас е равносилно на това "САЩ да трябва да се откажат от Флорида".