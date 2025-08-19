Путин най-накрая се съгласи да се срещне със Зеленски

Руският президент Владимир Путин е заявил на своя американски колега Доналд Тръмп, че е готов да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски, съобщи източник, запознат с разговора, предаде АФП.

Путин е информирал Тръмп за готовността си по време на телефонен разговор, осъществен в пауза от срещите на Белия дом в Москва с европейски лидери, посочи източникът, пожелал анонимност.

Още докато разговаряше с европейските лидери, Тръмп прекъсна срещата, за да проведе телефонен разговор с руския президент, съобщи германският вестник Билд. Изданието посочва, че разговорите са били възобновени след края на телефонната връзка, която първоначално Тръмп бе заявил, че ще се състои едва след срещите.

А след като събития в Белия дом приключиха, Тръмп се обърна към Truth Social, където обяви:

Всички са много щастливи от възможността за МИР за Русия/Украйна. В края на срещите се обадих на президента Путин и започнах с приготовленията за среща, на място, което ще бъде определено, между президента Путин и президента Зеленски. След тази среща ще имаме тристранна среща, която ще бъде двамата президенти плюс мен.