Може ли Зеленски да се довери на Тръмп? Съдбата на Украйна може да зависи от отговора

За президента на Украйна Володимир Зеленски много зависи от това доколко може да се довери на президента Тръмп.

В понеделник Тръмп предложи само смътни уверения, че Съединените щати ще играят роля в гарантирането на безопасността на Украйна, ако Зеленски сключи сделка с президента на Русия Владимир Путин за спиране на боевете, пише NYT.

„Ще се погрижим да проработи“, каза Тръмп в началото на продължилата няколко часа среща със Зеленски и делегация от европейски лидери в Белия дом. „И мисля, че ако можем да постигнем мир, ще проработи. Нямам никакво съмнение в това.“

Срещата завърши с оптимистични оценки от европейците и известен напредък към среща между Зеленски и Путин, на място, което ще бъде определено. Но въпросът дали може да се има доверие на Тръмп, че ще спази думата си, говори за историята му на постоянно променящи се позиции и променливи чувства относно Украйна и други дипломатически кризи, особено когато става въпрос за преговори с висок залог.

Това е много за лидер от военно време като Зеленски, на което да заложи, особено след като страната му е от три години и половина във война, предизвикана от Русия.

„Те не се интересуват просто от подобни уверения. Не се интересуват от това президентът Тръмп да каже: „Можете да разчитате на мен“, каза Уилям Б. Тейлър-младши, бивш посланик на САЩ в Украйна. „Те няма да се съгласят или да приемат уверение, политическо уверение. Това не им дава сигурността, от която се нуждаят.“

След срещата в понеделник, Зеленски заяви, че дискусията за гаранциите за сигурност е предвиждала Украйна да закупи американски оръжия на стойност 90 милиарда долара през Европа, а Съединените щати да закупят дронове от Украйна. Той каза, че все още е необходимо да се постигне официално споразумение.

Въпреки това, разговорите на Тръмп за гаранции за сигурност бяха промяна от предишната му позиция, че защитата на Украйна трябва да бъде оставена единствено на тези в Европа.

Това далеч не беше единствената промяна. Само преди дни Тръмп заплаши с „тежки последици“, ако Путин не се съгласи на бързо прекратяване на огъня, което Украйна поиска преди началото на каквито и да било преговори за траен мир.

Той промени курса си след срещата си миналия петък в Аляска с Путин, като в този момент възприе предпочитанието на Путин за постигане на по-всеобхватно мирно споразумение – без необходимост от незабавно прекратяване на огъня.

След това Тръмп насочи кампанията си за натиск към Зеленски, заявявайки през уикенда, че украинският лидер може да прекрати войната с Русия „почти веднага, ако иска, или може да продължи борбата“.

Помощниците на Тръмп определиха както срещата му на върха в Аляска с Путин, така и срещите му в Белия дом в понеделник като критични стъпки към мир. Европейските лидери похвалиха усилията на Тръмп да накара Путин и Зеленски да седнат на масата за преговори, дори ако всяко потенциално мирно предложение е било лишено от критични подробности.

„Наистина съм развълнуван“, каза Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, на Тръмп по време на телевизионна част от срещата. „Фактът, че казахте, че съм готов да участвам в гаранциите за сигурност, е голяма стъпка. Това е наистина пробив.“

Но нямаше голяма яснота относно това как Съединените щати ще бъдат ангажирани в подобен план.

Даниел Фрийд, бивш посланик на САЩ в Полша, заяви, че един от вариантите, който вероятно би спечелил подкрепата на украинците, е ако европейските държави се съгласят да предоставят военни активи в Украйна в случай на бъдеща атака, докато Тръмп се съгласи да ги подкрепи с отбранителни активи, разположени в съседни страни.

„Не мисля, че Зеленски ще спре с просто устно уверение от президента“, каза Фрийд. „Ако е Зеленски, вие казвате на Тръмп, че казаното от него е важно и чудесно, и след това откривате какви са механизмите.“

Отвъд войната в Украйна, Тръмп даде основание на световните лидери да се съмняват в уверенията му. Той заплаши да донесе ад на „Хамас”, ако всички заложници, държани от терористичната групировка в Газа, не бъдат освободени. Той обаче се дистанцира от човешката катастрофа в Газа през последните седмици.

Той многократно е отправял заплахи за мита през целия си мандат, само за да се откаже в последния момент. Веднъж той предложи идеята за насилствено разселване на жителите на Газа от палестинската територия, само за да се откаже от нея, когато се сблъска с отпор от арабските държави.

Той също така многократно е променял подхода си към Путин, като понякога е казвал, че може да работи с руския лидер за осигуряване на мир, а друг път го е заплашвал с мащабни икономически санкции.

В момент на откровеност в понеделник, Тръмп призна, че войната в Украйна - която някога обеща да приключи след 24 часа - е по-предизвикателна, отколкото някога е очаквал.