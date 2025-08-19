Тръмп е искрен по отношение на сигурността на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, а още преди началото на закритите дискусии имаше някои добри новини. А именно, Тръмп заяви публично за първи път, че САЩ ще участват в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна като част от мирно споразумение с Русия, пише в свой анализ WSJ.

Репортер попита Тръмп дали би изключил американски войски като част от гаранция за сигурност, за да се възпрат по-нататъшни грабежи от страна на Владимир Путин.

„Ще има много помощ“, каза Тръмп. „Те са първа линия на защита, защото са там. Те са Европа. Но ние също ще им помогнем. Ще се включим.“ Европейците „искат да осигурят защита. Те са много настроени по този въпрос и ние ще им помогнем с това“.

Тръмп не предложи никакви подробности и детайлите ще имат значение. Но Тръмп демонстративно отказа да изключи американската подкрепа и това е добре дошъл реализъм за това какво ще е необходимо, за да се постигне траен мир в Украйна. Също така е забележително, че Тръмп каза, че не търси мирно споразумение, което да е валидно само две години. Той иска нещо трайно – което означава сделка, която предлага надежден възпиращ фактор за Путин да не възобнови войната, след като има шанс да се превъоръжи.

За да бъде подобно обещание за сигурност достоверно, САЩ ще трябва да участват по-скоро по необичаен начин. Това би включвало поне споделяне на разузнавателна информация, евентуално разполагане на повече самолети в региона, както и помощ за превъоръжаването на Украйна и изграждането на въоръжените сили на Киев.

Всичко това не би било популярно сред някои от най-ревностните поддръжници на Тръмп, които ненавиждат Украйна и искат САЩ да излязат от Европа. Но Тръмп искрено иска да сложи край на войната, както обеща в кампанията си, и може би е убеден, че САЩ трябва да се обединят с европейците.

Докато пишем това, разговорът в Белия дом продължаваше насаме и кой знае какво ще се окаже наяве. Но е забележително колко много европейците похвалиха Тръмп за усилията му да сложи край на войната. Путин ще трябва да види, че на страната на Украйна е съюз от държави с по-голяма военна мощ и воля, или ще започне войната по свое усмотрение. Тръмп се движи в правилната посока, когато мълчаливо признава, че Америка има силен интерес от мирна Украйна и стабилна Европа.