Тръмп: Путин може да не иска да сключи сделка за Украйна

Действията на руския лидер ще са ясни до седмици

19.08.2025 | 18:48 ч. Обновена: 19.08.2025 | 19:12 ч. 4
Reuters

Ден след срещата с украинският президент Володимир Зеленски, Доналд Тръмп заяви, че се надява руският лидер Владимир Путин да предприеме действия за прекратяване на войната в Украйна, но призна, че лидерът на Кремъл може изобщо да не иска да сключи сделка, добавяйки, че това би създало “трудна ситуация“.

В интервю за предаването “Fox & Friends“ на Fox News Тръмп заяви, че очаква действията на Путин да станат ясни през следващите няколко седмици. Тръмп също така отново изключи американски бойни действия в Украйна и не даде подробности за гаранциите за сигурност, които Вашингтон би могъл да предложи на Киев при всяко следвоенно споразумение.

“Честно казано, не мисля, че (постигането на мирно споразумение) ще е проблем. Мисля, че Путин е уморен от това. Мисля, че всички са уморени от това, но никога не се знае“, каза Тръмп пред Fox, цитиран от Ройтерс.

Украйна и нейните европейски съюзници бяха окуражени от обещанието на Тръмп за гаранции за сигурност, които да помогнат за прекратяване на войната по време на извънредна среща на върха в понеделник, но са изправени пред много неотговорени въпроси, включително доколко Русия ще бъде готова да играе по правилата.

 

