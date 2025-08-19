Дизайнерът на Зеленски: Резултатът от срещата с Тръмп е по-важен от модата

В понеделник вечерта украинският президент Володимир Зеленски получи комплименти от Доналд Тръмп и пресцентъра на Белия дом за официалното си сако и панталон. Но за дизайнера на ансамбъла, Виктор Анисимов, резултатът от срещата, а не решението за облеклото, беше по-притеснителен.

“Не става въпрос за костюма – става въпрос за това какво ще се случи с Украйна“, каза Анисимов пред Womenswear Daily (WWD), говорейки чрез преводач преди срещата.

Зеленски до голяма степен избягва официалното облекло от началото на руската инвазия в Украйна, избирайки вместо това дрехи във военен стил като жест на солидарност с гражданите на страната си, пише The Guardian.

През февруари той беше критикуван от телевизионния репортер Брайън Глен за решението си да носи поло риза с дълъг ръкав, украсена с украинския тризъбец, от украинската марка за мъжко облекло Damirli.

“Защо не носите костюм? Вие сте на най-високото ниво в администрацията на тази страна и отказвате да носите костюм. Притежавате ли костюм? Много американци имат проблеми с това, че не уважавате достойнството на тази длъжност“, каза Глен през март, без да подозира, че отзвукът от въпросът му ще отеква дълго.

“Ще нося [костюм] след края на войната“, отговори тогава Зеленски.

Тръмп също отбеляза небрежното облекло през февруари, но снощи го поздрави “Целият си облечен елегантно.“

Дизайнерът Анисимов каза пред списанието, че новият външен вид на Зеленски не е бил проектиран в отговор на първата среща в Белия дом.

“Вече бяхме започнали да работим върху новия гардероб и стил на президента през януари. След случилото се през февруари, знаейки принципите на нашия президент, си мислех, че той няма да иска да промени стила си. Но не, той реши, че трябва да продължим.“

Пред Wall Street Journal Анисимов споделя, че “постепенно измества имиджа на президента към по-цивилен стил, като същевременно запазва военния намек“.

В понеделник Зеленски се завърна в Овалния кабинет с Тръмп за поредна среща на върха за бъдещето на Украйна. Този път Глен похвали новия външен вид на Зеленски, казвайки: “Изглеждате добре”, а Тръмп подчерта пред медиите, че насаме е казал същото на колегата си.

“Аз се преоблякох, ти не“, отговори Зеленски с усмивка на репортера.

Въпреки ласкателствата, че украинският лидер е с по-официално обекло за важната среща, това технически не е костюм. Това е военно яке във френски стил, изработено от военен плат с четири нашивки – стил, по-близък до контра палто. Зеленски носеше якето с подходящи панталони, което може би е причината за объркването на Глен.

Анисимов, междувременно, имаше други притеснения. “Не се притеснявам чий костюм ще носи. По-важни са резултатите от цялата тази среща. По-загрижен съм кой ще бъде с нас като страна.“