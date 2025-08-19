Тръмп се похвали пред лидерите на ЕС с портрета от покушението му в Бътлър ВИДЕО

По време на историческата среща между Тръмп, Зеленски и европейските лидери в Белия дом, президентът на САЩ принуди фоторепортерите да изчакат малко, преди да им направят обща снимка.
Републиканецът посочи една от картините, която изобразяваше Тръмп с вдигнат юмрук към тълпата, непосредствено след неуспешния му опит за покушение в град Бътлър, Пенсилвания, през лятото на миналата година.
„Не беше хубав ден“, отбеляза лаконично Тръмп пред европейските държавници, които с нищо не показаха интереса си към платното.
@trendy_viewz “That was not a great day!” President #DonaldTrump ♬ original sound - Trendy_viewz
