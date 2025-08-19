IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп се похвали пред лидерите на ЕС с портрета от покушението му в Бътлър ВИДЕО

Не беше хубав ден, отбеляза той

19.08.2025 | 14:21 ч. Обновена: 19.08.2025 | 14:26 ч. 1
Снимка: БГНЕС

По време на историческата среща между Тръмп, Зеленски и европейските лидери в Белия дом, президентът на САЩ принуди фоторепортерите да изчакат малко, преди да им направят обща снимка.

Републиканецът посочи една от картините, която изобразяваше Тръмп с вдигнат юмрук към тълпата, непосредствено след неуспешния му опит за покушение в град Бътлър, Пенсилвания, през лятото на миналата година.

„Не беше хубав ден“, отбеляза лаконично Тръмп пред европейските държавници, които с нищо не показаха интереса си към платното.

@trendy_viewz “That was not a great day!” President #DonaldTrump ♬ original sound - Trendy_viewz
Доналд Тръмп САЩ Белият дом опит за убийство
