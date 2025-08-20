Защо Америка произвежда повече от всякога артилерийски снаряди?

Продължаващата война в Украйна продължава да бъде изучавана от военни плановици по целия свят. Като един от най-големите конфликти, водени след края на Студената война, войната е послужила като тестова площадка за нови платформи като дронове и временно дежурни боеприпаси, като същевременно е подчертала уязвимостите на танковете и надводните бойни кораби, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Въпреки това, след повече от три години и половина боеве, конфликтът показа, че някои платформи ще издържат - най-вече артилерията. Както Русия, така и Украйна продължават да участват в дуелни баражни обстрели, разпределяйки боеприпаси много по-бързо, отколкото могат да бъдат произведени. Тъй като военните нужди изтощиха и двете страни, Москва се обърна към своите севернокорейски съюзници, за да получи запаси от снаряди, останали от Студената война, докато Западът засили усилията си да поддържа потока от 155-милиметрови снаряди към Киев.

Толкова много боеприпаси са изразходвани, че запасите на САЩ са значително изчерпани и американската армия се затруднява да поддържа производството. 155-милиметровият снаряд, използван в гаубицата M777, се произвежда в завода за боеприпаси на армията на Айова в окръг Де Мойн, Айова. Това съоръжение, което е част от Съвместното командване по боеприпасите на армията на САЩ, в момента се управлява от American Ordnance, LLC.

За да увеличи допълнително производството, General Dynamics вече управлява съоръжение в Мескит, Тексас, което произвежда 155-милиметрови гилзи за снаряди. Заводът за боеприпаси за армия в Скрантън, Пенсилвания, също произвежда 155-милиметрови артилерийски снаряди.

Арсеналът на американските военни „Рок Айлънд“ в Илинойс обяви тази седмица, че от 2022 г. насам службата „е увеличила почти четири пъти месечното си производство на 155-милиметрова снарядна артилерия M795“ и продължава „да подобрява бойната готовност, да отговаря на глобалните изисквания и да включва поуките, извлечени от настоящите конфликти“.

През април 2023 г. Дирекцията за готовност на боеприпасите към Командването за договори на армията възложи договор на стойност 44,9 милиона долара на General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, която ще изгради нов завод за зареждане, сглобяване и опаковане в Камдън, Арканзас.

Това съоръжение, чиито предварителни строителни дейности започнаха миналата пролет, ще гарантира допълнително, че GD-OTS може да спази договорните си срокове.

„Този интегриран генерален график показва всички основни критични пътища и как всичко работи“, каза Кори Шефер, специалист по договори в MRD. „Различните сгради са там, поръчването на оборудването, различните прегледи се проследяват като график и след това се актуализира при необходимост със съгласието на изпълнителя и правителството. Това също се проследява с настъпването на развития или промени.“

Съоръжението в Арканзас е предназначено да увеличи производството на широко използваните боеприпаси, като се съсредоточи върху последния етап от производството на снаряди, „където металните тела на 155-милиметровите снаряди се пълнят с експлозиви, сглобяват се и се опаковат за доставка“.

През април 2023 г. Асошиейтед прес съобщи, че 155-милиметров снаряд е направен от четири части, включително детониращ фитил, снаряд, гориво и капсул. Всеки снаряд е дълъг около 60 см и тежи около 45 кг, а диаметърът му е 155 мм. Артилерийските снаряди могат да бъдат конфигурирани по няколко начина, включително пълнени със силно експлозивни материали, както и бронебойни и високофрагментационни. Специализирани снаряди са използвани със системи за прецизно насочване.

Настоящите планове предвиждат фабриката GD-OTS да произвежда над 50 000 „готови снаряда на месец“, което би могло да помогне на американската армия да постигне по-голямата си цел от 100 000 снаряда. В допълнение към квалифицирана работна сила, американската армия ще използва „модерна автоматизация, цифрови системи за проследяване на качеството и екологично съобразени процеси“, за да осигури навременна доставка и безпроблемно производство на снарядите.

Това може да означава, че в съоръжението ще работят по-малко служители, което е знак за бъдещето на поточните линии . Освен това, това ще гарантира, че запасите от жизненоважни боеприпаси на американските военни могат да бъдат попълнени.