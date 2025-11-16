IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нова зведна двойка: Джон Траволта и Кристин Дейвис

Двамата са неразделни по време на снимките на филма „Cash Out“

16.11.2025 | 12:00 ч. 1
Снимка: people.com

Снимка: people.com

71-годишната холивудска легенда Джон Траволта и 60-годишната Кристин Дейвис – Шарлот от „Сексът и градът“, са в центъра на светските коментари. Те прекараха седмици заедно на снимачната площадка на филма „Cash Out“.

Фенове и медии забелязаха, че двамата не просто работят заедно – те са почти неразделни извън кадър. Имало химия и много усмивки на снимачната площадка. Според близък до екипа, Кристин „буквално засиява“, когато разговорът се насочи към Траволта. „Очите ѝ блестят. Изглежда искрено щастлива, когато е около него“, твърди източник, цитиран от американски таблоиди.

Двамата обядват заедно, остават на допълнителни репетиции и са заснети от папараци в уютна вечерна компания след снимачен ден – усмихнати, отпуснати и в много приятелско настроение.

Малки жестове и погледи, които не убягват на феновете, веднага породиха вълна от коментари: „Химията им е видима!“, „Дори да е само приятелство, изглеждат прекрасно заедно.“

И двамата актьори са известни с това, че пазят личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Кристин рядко допуска публични емоции и се старае да стои далеч от светските скандали. Траволта продължава да бъде предпазлив, откакто изгуби съпругата си Кели Престън през 2020 г.

Точно тази деликатност и близост пред камерите подхранват още повече слуховете, че между тях има повече от колегиална симпатия.

Нито Траволта, нито Дейвис са се произнесли официално по темата. Засега всички спекулации се базират на наблюдения, снимки и реакции в социалните мрежи.

Феновете обаче са категорични: „Може и да е само приятелство, но изглеждат като чудесен тандем.“

 

