След санкциите на САЩ: каква ще е съдбата на рафинериите на "Лукойл" на Балканите

Каква ще бъде съдбата на рафинериите на "Лукойл" на Балканите, след като САЩ наложиха санкции на петролния гигант?

Румъния няма да иска отсрочка за въвеждането им и работи върху нормативен акт, с който да транспонира в националното законодателство наложените санкции, но и да ограничи негативните последици за търговските партньори на двете санкционирани компании "Лукойл" и "Роснефт", предаде БТА.

Въпреки предприеманите от правителството в Букурещ действия относно активите на "Лукойл", през последните две седмици цените на горивата в Румъния вървят бързо нагоре.

Министърът на енергетиката Богдан Иван заяви, че увеличенията на цените на горивата не са оправдани и че е поискал от Съвета за конкуренция да разгледа въпроса, за да се избегнат потенциални изкуствени увеличения в резултат на санкциите, наложени на "Лукойл", предаде Аджерпрес.

Съединените щати изключиха българската рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас" от санкциите, които влизат в сила на 21 ноември срещу руските нефтени компании.

Срокът, в който българските дружества няма да бъдат санкционирани е пет месеца - до 29 април догодина.

Чрез лиценза, който американското финансово министерство даде за дерогация се отваря пътят към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на "Лукойл".

Премиерът Росен Желязков заяви, че през април догодина България ще поиска ново изключение от ограниченията и очаква пазарът на горива у нас да остане стабилен.

"Пазарът ще бъде толкова спокоен, колкото е бил. Докато международната цена на петрола е спокойна, българският пазар ще функционира нормално и плавно, защото ние гарантираме, че рафинерията ще продължи да работи".

Същевременно стана ясно и, че сръбската петролната компания НИС е получила от Съединените щати тримесечен срок, за да намери купувач за контролирания от санкционирани руски компании дял в нея, но не и да развива дейност.

Министерството на финансите на САЩ съобщи, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на "Лукойл".

По-рано тази седмица стана ясно, че американският частен инвестиционен фонд "Карлайл" проучва възможности за придобиване на международните активи на "Лукойл".

САЩ наложиха санкции на руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" на 23 октомври, за да засилят икономическия натиск върху Русия след инвазията в Украйна. /БНР