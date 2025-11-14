САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл" до 29-и април догодина

Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл". Министерството на финансите във Вашингтон заяви, че ще бъде позволен бизнес с 4 компании. Това са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове в България.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде Генерален лиценз "Разрешаване на сделки, включващи определени юридически лица на Лукойл в България", във връзка с наложените по-рано американски санкции срещу руския енергиен гигант.

OFAC разрешава трансакции, включващи определени юридически лица на Лукойл в България в т.ч. "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Авиейшън България" ЕООД и "Лукойл България Бункер" ЕООД, както и всяко юридическо лице, в което едно или повече от горепосочените лица притежават, пряко или косвено, индивидуално или съвкупно, 50 процента или повече, съобщава БНР.

Предоставеното разрешение е в сила до 00.01 часа източноамериканско време на 29 април 2026 г.

Този общ лиценз не разрешава никакви трансакции, забранени от правилата за санкциите за руски вредни чуждестранни дейности (Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulation), включително трансакции, включващи лица, блокирани съгласно санкции срещу Русия, включително всякакви други блокирани филиали на Публичното акционерно дружество "Нефтена компания Лукойл", различни от блокираните лица, описани по-горе от този общ лиценз, освен ако такива трансакции не бъдат отделно разрешени, посочи OFAC.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни дружества на санкционираната руска петролна компания "Лукойл".

Министерският съвет на нашата страна пък прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл“ в България: "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, "ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД, "ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България" ЕООД и "ЛУКОЙЛ - България Бункер" ЕООД.

Междувременно Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде и Генерални лицензи "Разрешаване на петролни услуги и други сделки, свързани с проектите Каспийски тръбопроводен консорциум, Тенгизшевройл и Карачаганак", "Разрешаване на определени сделки, включващи бензиностанции на дребно на Лукойл, разположени извън Русия, както и "Разрешаване на определени сделки за договаряне и сключване на условни договори за продажбата на Lukoil International GmbH и свързаните с тях дейности по поддръжката".