Лицемерие: Доведената щерка на Камала изпитвала “климатична тревожност“

Доведената дъщеря на бившия вицепрезидент Камала Харис беше критикувана онлайн, защото се оплаква от “климатичната си тревожност“, докато все още използва найлонови торбички.

Ела Емхоф, 26-годишен модел и дизайнер, сподели “кратък преглед“ със своите последователи в TikTok тази седмица, размишлявайки как последните четири години, а също и загубата на президентските изборите на мащехата ѝ, са изострили фокуса ѝ върху света около нея.

Промяната в околната среда, отбеляза Ела, се откроява като основен двигател на мъките, които изпитва.

“Мисля, че всичко, свързано с околната среда, наистина... ме дразни“, каза Емхоф във видеото си и каза, че изпитва тревожност относно климата.

Коментарите ѝ предизвикаха вълна от негативни реакции и обвинения в лицемерие, тъй като беше видяна щастливо да държи найлонова торбичка предния ден - детайл, направен още по-поразителен, предвид предишния натиск на мащехата ѝ за забрана на пластмасовите сламки за еднократна употреба.

Камала Харис за първи път подкрепи забраната на пластмасовите сламки по време на неуспешната си президентска кампания, на среща на кметството за изменението на климата през септември 2019 г.

В петък, почти седемминутното видео на Емхоф информира 53-хилядитете ѝ последователи в TikTok за живота ѝ след убедителната победа на Доналд Тръмп над мащехата ѝ. Тя изрази “отвращението“ си от настоящото състояние на световните дела, като по-специално посочи геноцида, ерозията на правата, загубата на здравеопазване и всеобхватното чувство на страх, свързано с достъпността на живот и препитанието на обикновените американци.

След това Ела насочи вниманието си към дълбоката си тревожност относно променящия се климат, признавайки, че макар да не е за смях, сериозността му често я кара да сме смее нервно.

“Страшно е, наистина“, каза тя директно на обектива на камерата. “Всички тези неща се случват - и освен малките неща, които можем да направим, настояването за промяна, борбата и протестите - наистина е трудно да не седим в моментите, когато се чувстваме толкова тежки“, добави Ела.

Въпреки това, само часове преди сериозната си актуализация за седенето, Емхоф публикува TikTok снимка, в която посещава Remainders, калифорнийски магазин за втора употреба за изкуства и занаяти.

В първите секунди на клипа 26-годишният модел е видян пред магазина в Пасадена, размахвайки найлонова торбичка във въздуха, докато позира пред табелата на магазина.

След това видеото преминава към вътрешността на магазина, разкривайки редици от кутии, пълни с винтидж и наследствени дрънкулки, преди да се върне към Ела у дома, готова да сподели находките си с последователите си.

Седнала на леглото си с малкото си куче, което си почива зад нея, тя гордо показва две торбички, пълни със съкровища - едната е пъхната в найлонова торбичка с надпис “Приятен ден“.

Друг коментар гласеше: „Вероятно не бива да подкрепяте магазин, пълен с прекомерни пластмасови контейнери. Това може да влоши тревогата ви за климата. Изобщо не се изненадвам от лицемерието. Хора като вас наистина нанасят огромни щети на страната ни. Опасно е”, гласеше онлайн коментар.

Но това не е първият път, когато Емхоф е видяна да използва найлонови торбички толкова небрежно.

Коментиращите в интернет не само я обвиниха в лицемерие, но използваха думите ѝ срещу самата нея, споделяйки, че семейството ѝ също не се интересува особено от климата, използвайки частни самолети.

“Моля ви, спрете да карате баща си и мащехата си да летят частно навсякъде“, написа един разгневен потребител под видеото на модела и добави: “Това ми създава ужасна тревога за климата. Ако не летяха толкова често, колкото правят с частни самолети, мисля, че средната температура щеше да е с един градус по-ниска.“