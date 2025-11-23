IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

И днес протест в София против "зелената зона"

23.11.2025 | 09:00 ч. 54
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране и покачването на таксите за престой е планиран днес в София от 13 часа пред сградата на Столичната община.

Вчера с блокада на моста "Чавдар" жителите на кварталите "Сухата река" и "Хаджи Димитър" настояха проблемът с недостатъчното места за паркиране да бъде решен без това да ги удря по джоба.

Кметът на София Васил Терзиев отговори на протестиращите, че промените са крачка в правилната посока, а заложената цел е намирането на място за паркиране да отнема по-малко от 10 минути, допълва БНР.

Цената на билета за столичния градски транспорт няма да се повиши, а ще  закръглена надолу и ще бъде 80 евроцента след приемане на еврото, каза още столичният кмет. Няма да бъдат променяни и цените на картите за транспорт.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зелена зона София паркиране протест моста Чавдар Васил Терзиев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem