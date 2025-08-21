"Фламинго" - новата крилата ракета с обсег 3 000 км в арсенала на Украйна

Украйна разполага с нова крилата ракета на име "Фламинго", която според съобщенията има обсег от 3 000 километра и вече е използвана за удари по цели в Русия, съобщи The war Zone. Оръжие с такъв обсег, което Украйна загатва от известно време, би ѝ позволило да заплашва цели далеч извън обсега на останалите ракети в арсенала ѝ.

Фотожурналистът на Асошиейтед Прес Ефрем Лукачки първи разкри съществуването на "Фламинго" чрез публикация във Фейсбук. Заедно с придружаваща снимка и твърдението за обсега, той посочва, че ракетата е в серийно производство от украинската компания Fire Point. Украинският портал "Ukrainska Pravda" публикува два видеоклипа на "Фламинго", изстрелвани от релси на двуосни прикачни ремаркета. Ракетите се издигат рязко веднага след старта, а един от клиповете показва и реален удар по цели в Русия.

Според "Ukrainska Pravda" бойната глава на ракетата тежи около 1 150 килограма, макар и без източник за тази информация. Други подробности за "Фламинго", включително как се насочва към целта, са оскъдни, а украинските власти към момента не са потвърдили конкретни характеристики. Украинският министър на отбраната Денис Шмигал заяви, че повече информация ще бъде предоставена "когато настъпи подходящият момент".

"Фламинго" е подобна, ако не и идентична, на крилатата ракета FP-5, изложена по-рано от компанията "Milanion" в Обединените арабски емирства. Същата фирма е доставяла материали на украинските въоръжени сили. Дали "FP" в FP-5 означава Fire Point, не е известно. "Milanion" посочва същия максимален обсег от 3 000 км. Данните на компанията показват скорост до 950 км/ч и крейсерска скорост 850–900 км/ч. FP-5 е голяма ракета с размах на крилата 6 метра, максимално излетно тегло 6 000 кг и бойна глава 1 000 кг, като илюстрацията показва старта ѝ от двуосно ремарке. Ракетата използва комбинация от методи за навигация, включително спътникови системи, и е проектирана да е устойчива на електронни атаки. Вероятно присъства и инерциална навигационна система.

Точната връзка между FP-5 и "Фламинго" остава неизвестна, а техническите характеристики на украинската ракета могат да се различават. Някои наблюдатели правят паралели с германската V-1, изстрелвана от фиксирани релси и задвижвана от примитивен пулсджет, както и с американската MGM-13 Mace – подзвукова ракета с подобен принцип на изстрелване, използвана срещу съветски цели в Европа.

Украйна вече е адаптирала съветските разузнавателни дронове Tu-141 и Tu-143 за далечни удари, а новата крилата ракета с обсег 3 000 км би застрашила почти цяла централна Русия, включително Москва и Санкт Петербург, дори части от Сибир. "Фламинго" не е първият опит на Украйна с крилати ракети с изстрелване от земя – армията използва и сухоземната версия на противокорабната ракета "Neptune", а страната е получила и въздушно-изстрелвани ракети "Storm Shadow" и "SCALP-EG" от Великобритания и Франция, както и късообхватни балистични ракети "ATACMS" от САЩ. Нито една от тях обаче няма обсега на "Фламинго".

Украйна разработва и други дронове и крилати оръжия, включително "Palianytsia", "Peklo" и "Trembita", но те са с много по-къс обхват. Досега Украйна е имала възможност да удря Москва и други отдалечени цели с еднопосочни дронове, но с "Фламинго" ударът ще бъде значително по-мощен. С бойна глава от 1 150 кг и реактивен двигател, ракетата предлага бързина и ефективност при проникване дълбоко в Русия, съпоставима с руските ракети "Калибър".