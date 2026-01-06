IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Тръмп не иска Мачадо за президент на Венецуела, не му отстъпила Нобела за мир

Според The Washington Post решението ѝ да приеме наградата е било "най-големият грях"

06.01.2026 | 03:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Доналд Тръмп отказа да подкрепи лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, защото тя отказа да му отстъпи Нобеловата награда за мир, съобщили пред The Washington Post двама източници, близки до Белия дом, цитира Медиапул.

Според един от източниците на вестника, въпреки че Мачадо е посветила наградата на Тръмп, решението ѝ да я приеме е било "най-големият грях".

"Ако беше отказала и беше казала: "Не мога да я приема, защото принадлежи на Доналд Тръмп", тя щеше да бъде президент на Венецуела днес", казал източникът.

Свързани статии

Тръмп, говорейки на пресконференция след нападението срещу Венецуела и залавянето на Николас Мадуро, заяви, че за Мачадо ще бъде трудно да стане лидер на страната. Той я нарече "мила жена", но добави, че тя "няма подкрепа или уважение" във Венецуела.

Съюзниците на Мачадо били изненадани от коментарите на Тръмп, каза човек, близък до екипа ѝ, пред The Washington Post.

Мачадо спечели Нобеловата награда за мир през октомври 2025 г. По това време тя нарече наградата "признание за борбата на всички венецуелци", което би ни насърчило "да спечелим свобода". Тя посвети наградата на "страдащия народ на Венецуела и на президента Тръмп за решителната му подкрепа за нашата кауза".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мария Корина Мачадо Доналд Тръмп САЩ Венецуела президент Нобелова награда за мир
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem