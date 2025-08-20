Илия Лазаров: Тръмп го интересува да приключи конфликтът, за да върви бизнесът напред

В ход ли е подготовката за среща между президента на Украйна Володимир Зеленски и лидера на Русия Владимир Путин?

"Вероятно ще се стигне до среща, но не трябва да се фетишизира. Дали и кога ще се случи, това е въпрос на договорка. Преди това ще има много работа. Срещата в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин беше предварителна подготовка и въпреки това завърши 0:0 с победа на Путин", заяви евродепутатът от групата на ГЕРБ-СДС/ЕНП Илия Лазаров в "Денят ON AIR".

Путин също има притеснения за войната

По думите му има основно противоречие между идеята на Путин за приключването на войната и тази на европейските лидери.

"Тръмп го интересува да приключи конфликтът, за да върви бизнесът напред. Това е бизнес мислене и на това се базира цялата история на САЩ. Затова Америка е толкова мощна на този етап. Путин отиде на срещата, защото също има своите притеснения - колкото повече продължава конфликтът, толкова по-зависим става от Китай. Той също има интерес от пауза", обясни Лазаров за Bulgaria ON AIR.

Европейските лидери не говорят в един глас

Според него хубавото на срещата в Аляска е, че е започнало търсенето на решение.

"Европейските лидери не бяха канени, защото не говорят в един глас. Европа отсъстваше и по време на Втората световна война. Европейските лидери не са стояли в коридора, това е спекулация. Европа е консуматор на сигурност, а не генератор. Доналд Тръмп се опитва да накара Европа да се грижи за своята сигурност", посочи гостът.

Може да се стигне до среща след 2 седмици, изтъкна Лазаров.

"Украйна във вида, в който е била, няма да я видим да съществува. Трябва да ѝ се даде врата да претендира за териториите си. Трябва да бъде удовлетворена и амбицията на Путин. Важно е с какъв статут ще бъде останалото от Украйна. Тези казуси едва ли за две седмици ще се решат", поясни той.