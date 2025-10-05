IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп заплаши: "Хамас" ще бъде напълно унищожена, ако не се откаже от властта в Газа

Американският президент очаква да разбере дали групировката е ангажирана с мира

05.10.2025 | 20:27 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за CNN, че палестинската групировка „Хамас“ ще бъде "напълно унищожена", ако не се откаже от властта и контрола над Газа.

Той отговори утвърдително на въпрос дали израелският премиер Бенямин Нетаняху е съгласен да прекрати бомбардировките в Газа и подкрепя по-широката визия на САЩ.

В излъченото днес интервю Тръмп каза още, че очаква скоро да разбере дали „Хамас“ е ангажиран с мира.

Президентът разкри в петък, че „Хамас“ е отговорил положително на неговото предложение от 20 точки, целящо прекратяване на конфликта. В изявление, публикувано във видеоклип в "Трут Соушъл", Тръмп нарече това "голям ден" и описа развитието на събитията като "безпрецедентно".

Доналд Тръмп Хамас Израел Войната в Газа
