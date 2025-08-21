Макрон за съдебното дело срещу американска журналистка: Трябваше да защитя честта на Брижит

Президентът на Франция Макрон заяви в сряда, че съди американска инфлуенсърка, която твърди, че съпругата му Брижит е мъж, за да „защити честта й“.

На въпрос за иска му за наказателни обезщетения срещу крайнодясната политическа коментаторка Кандис Оуенс, 47-годишният Макрон каза, че е наясно, че той и Бриджит рискуват да провокират така наречения ефект на Стрейзанд - създаване на допълнителна негативна публичност, като се опитват да го потиснат.

„Посъветваха ни да не съдим“, каза той пред списание Paris Match. „Но това придоби такъв мащаб в Съединените щати, че трябваше да действаме.“

От миналата година 36-годишната Оуенс, чийто канал в YouTube има четири милиона абонати, промотира петгодишна френска конспиративна теория, че 72-годишната Брижит Макрон е мъж, който е сменил пола си. След иска на Макрон, Оуенс засили твърденията си, подигравайки се на делото за клевета като „глупаво“ и „порочен пиар“ ход, насочен към заглушаване на истината.

Семейство Макрон са решили, че нямат избор, призна президентът.

„Те говорят за самоличността на първата дама на Франция, на съпруга, майка и баба... Става въпрос за защита на нейната чест.“

Той отправи критики към администрацията на Тръмп, отхвърляйки американските твърдения, че дела като неговия са опити за задушаване на свободата на словото.

„Тези, които говорят за тази предполагаема свобода на словото, са хората, които забраняват на журналистите да влизат в Овалния кабинет. Не приемам това“, каза той.

Асабинатът на президента Тръмп изключи няколко елемента от основните медии, включително Асошиейтед прес, Ройтерс и Блумбърг, от определени събития в Белия дом, като същевременно предостави достъп на десни влиятелни лица. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс твърди, че европейските правителства използват закони, за да ограничат свободата на словото.

Оуенс „е знаела много добре, че използва фалшиви новини, за да причини щети, в услуга на идеология и с установени връзки с крайната десница“, каза Макрон.

В 22-то обвинение, заведено в Делауеър, американските адвокати на Макрон поискаха съдебен процес с жури, като настояха за обезщетение и наказателни щети за разпространение на „доказаемо неверни и опустошителни лъжи“. Оуенс заяви, че е „напълно готова да поеме тази битка“ и обеща да се бори в съда.

В иска се твърди, че Оуенс е игнорирала многократните искания да оттегли твърденията си и продължава да печели значителни суми пари с неверните твърдения. Не е определена дата на процеса.