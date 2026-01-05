Boeing спечели договор за $2 млрд. за подмяна на двигатели на B-52

Флотът от бомбардировачи Boeing B-52 Stratofortress на ВВС на САЩ е в експлоатация повече от 70 години, а настоящите планове предвиждат самолетът да достигне вековната си граница. За да се постигне това, ще е необходимо да се подмени всеки от осемте оригинални двигателя Pratt & Whitney TF-33 на самолета. Тези двигатели са отминали своя пиков срок на годност, което накара ВВС през 2021 г. да възложат договор на стойност 2,6 милиарда долара на Rolls-Royce за производството на повече от 600 двигателя F-130 за почти всичките 76 бомбардировача B-52H Stratofortress, които са в експлоатация в момента.

Програмата за подмяна на търговски двигатели (CERP) продължава да се изпълнява, като двигателите се тестват в космическия център „Стенис“ на НАСА в Мисисипи. Само миналия месец Boeing получи договор на стойност 2,04 милиарда долара за подкрепа на посткритичния преглед на проекта (PCDR), който осигури безпроблемна интеграция след критичния преглед на проекта. Това изискваше модифициране и тестване на два самолета с новите двигатели, заедно със свързаните с тях подсистеми, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Оригиналният B-52A прави първия си полет през 1954 г., докато B-52B официално влиза в експлоатация година по-късно. Последният B-52H е доставен през октомври 1962 г., преди шестдесет и две години този месец. Общо 744 са произведени, като ВВС все още поддържат 76: 58 се считат за оперативни във 2-ро и 5-то бомбардировъчно крило, 18 са в резервните сили на 307-мо бомбардировъчно крило, а други дузина сега са на дългосрочно съхранение във военновъздушната база Дейвис-Монтън „Бонярд“.

За да поддържа остарелите бомбардировачи в експлоатация, Пентагонът буквално е инвестирал милиарди долари, а B-52 са получили значителни подобрения, които включват (или ще включат) нови сензори, нови работни места на екипажа, подобрено разположение на пилотската кабина, нови двигатели и радари – и дори, след седем десетилетия, добавянето на параван за поверителност в тоалетната на самолета.

Новите двигатели ще поддържат B-52 в експлоатация още десетилетия

Както беше съобщено по-рано , подмяната на двигателите се очаква отдавна. Boeing, производителят на B-52, проучва възможността за подмяна на оригиналните двигатели Pratt & Whitney TF-33 от 70-те години на миналия век. Военновъздушните сили отхвърлиха идеята, твърдейки, че подмяната на двигателите ще струва повече от запазването на съществуващите. В крайна сметка обаче службата промени курса си, отчасти защото служителите на Военновъздушните сили не успяха да отчетат увеличението на разходите за гориво.

През последните години B-52 е претърпял множество подобрения, но нито едно от тях не е било достатъчно значимо, за да обмислят ВВС на САЩ промяна на обозначението на бомбардировача. CERP обаче е бил достатъчно значителен, че миналата година службата обяви, че след завършването му самолетът ще бъде преименуван на B-52J. Част от причината за преименуването е, че подмяната на двигателите е изисквала известно преоборудване на остарелите бомбардировачи.

Boeing и Rolls-Royce използваха най-съвременни инструменти за цифрово инженерство, за да определят най-добрия начин за интегриране на двигателите в старите бомбардировачи.

Производителят на двигатели създаде цифрови модели на масивните бомбардировачи, което позволи на инженерите да симулират новите двигатели и да оценят как те ще взаимодействат с други компоненти и системи. Това включваше и обмен на цифрови модели между двете компании, за да помогне на инженерите да гарантират, че F130 ще се побере точно във всяка гондола на B-52 и да определи къде могат да бъдат разположени новодобавените компоненти.

Новият AESA радар на B-52 е поредното мащабно подобрение

Миналия месец Военновъздушните сили на Съединените щати извършиха и първия полет на B-52 след инсталирането на системите AESA APQ-188 като част от програмата за модернизация на радарите на B-52. Полетът излетя от базата на Boeing в Сан Антонио за военновъздушната база Едуардс, Калифорния.

„Този ​​важен етап бележи значителна стъпка напред в продължаващите усилия за модернизация на самолета, за да се гарантира, че той остава критичен компонент от конвенционалните и ядрени възможности за удари на далечни разстояния на ВВС на Съединените щати“, обявиха от ВВС. Радарът AESA, разработен от дъщерното дружество на RTX, Raytheon Technologies, ще осигури на Stratofortress радарни възможности, сравними с тези на F-15EX Eagle II на ВВС на САЩ и F/A-18 Super Hornet на ВМС на САЩ.

412-то изпитателно крило във военновъздушната база Едуардс оценява APQ-188, след като наземната интеграция и първоначалните функционални проверки на системата приключиха в началото на тази година в Сан Антонио.

„Полетът на този модернизиран B-52 бележи важен момент в усилията ни да модернизираме бомбардировачните сили“, каза секретарят на ВВС Трой Майнк в изявление на ВВС . „Тази модернизация на радара гарантира, че B-52 ще продължи да служи като крайъгълен камък на американските военновъздушни сили и в бъдеще. Ние сме поели ангажимент да удължим живота на тази жизненоважна платформа, позволявайки ѝ да действа редом с изтребители и бомбардировачи от следващо поколение.“

Военновъздушните сили допълнително обявиха, че данните, събрани по време на текущите тестове, ще информират за надграждането на RMP за целия флот от 76 оперативни B-52.