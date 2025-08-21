IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
1000 евро на месец са нужни на семейство в РСМ за основни разходи

Най-голяма част от разходите отиват за храна

21.08.2025 | 10:55 ч. Обновена: 21.08.2025 | 11:45 ч. 8
Pixabay

Pixabay

Четиричленно семейство в Република Северна Македония се нуждае от над хиляда евро, за да преживее месеца, съобщават местните медии. Стойността на т.нар. “синдикална минимална кошница” за месец август възлиза на 65 507 денара (1064 евро), което е увеличение със 179 денара (2,9 евро) в сравнение с юли. Най-голяма част от разходите са за храна.

В сравнение с периода преди отмяната на активните правителствени мерки, кошницата е поскъпнала с 4,49%, съобщи “Съюзът на синдикатите на Македония“.

За храни и напитки разходите за август възлизат на 24064 денара (391 евро), или с 382 денара (6,2 евро) повече спрямо юли.

Ако към кошницата се включи и наем за апартамент от 60 квадратни метра, общите разходи за август достигат до 80 882 денара (1313 евро). Правителството все още анализира дали и какви мерки ще предприеме, за да се справи с огромното увеличение на сметките за храна и комунални услуги, отбелязва сайтът 24.mk. / БТА

