Военното разузнаване на Украйна унищожи руски патрулен кораб в Черно море близо до окупирания град Зализни Порт в област Херсон, като уби петима членове на екипажа.

Атаката от 20 август е била проведена с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон, твърди разузнаването, цитирано от „Киев индипендънт“.

По-рано украинските военни посочиха, че Украйна вече използва лазерни технологии за поразяване на руски цели.

Зализний Порт, някога популярен курорт на Черно море, беше окупиран от Русия през 2022 г. Намира се на около 60 километра южно от Херсон.