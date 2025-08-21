IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Украйна унищожи руски патрулен кораб в Черно море

Това е станало с помощта на лазер, насочван от дрон

21.08.2025 | 10:17 ч. Обновена: 21.08.2025 | 10:37 ч. 18
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Военното разузнаване на Украйна унищожи руски патрулен кораб в Черно море близо до окупирания град Зализни Порт в област Херсон, като уби петима членове на екипажа.

Атаката от 20 август е била проведена с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон, твърди разузнаването, цитирано от „Киев индипендънт“.

По-рано украинските военни посочиха, че Украйна вече използва лазерни технологии за поразяване на руски цели.

Зализний Порт, някога популярен курорт на Черно море, беше окупиран от Русия през 2022 г. Намира се на около 60 километра южно от Херсон.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

херсон войната в украйна черно море кораб украйна русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem