Димитър Радев: Годишната инфлация в България ще е по-висока от очакваната

Управителят на БНБ Димитър Радев даде обширно интервю за БНТ, в което заяви, че годишната инфлация за България ще бъде по-висока от очакваната и ще е по-голяма от средната за еврозоната. Според икономиста Бюджет’26 ще бъде изправен пред трудности. Радев е на мнение, че процесът по увеличаване на доходите трябва да продължи, но и разходната част на бюджета трябва да се управлява разумно.

Попитан какво може да направят управляващите, за да овладяна инфлацията, Радев отговори, че първото нещо е да се спре безотговорното говорене по темата, защото това също оказва влияние. “На следващо място трябва да се насочат усилията към тези фактори, които допринасят за това увеличение на цените. Предстои приемането на бюджета и трябва да пречупим тенденцията, която наблюдаваме през последните години – именно проциклична фискална политика, която е фактор за увеличение на цените. Тоест има неща, които трябва да се направят, и предстои да видим дали ще бъдат направени”, на мнение е икономиста.

Управителят на БНБ заяви, че не е тайна, че бюджетът е изправен пред трудности - генезисът на тези трудности е в политическата криза след 2020 година и свързаното с нея разклащане на фискалната позиция. “Определено има тенденция на влошаване през последните години и тя трябва да бъде пречупена. В този смисъл бюджетът за 2026 година ще бъде индикатор дали има достатъчно здрав разум и политическа воля това да се направи”, каза още Радев.

Той е на мнение, че че завършим годината в по-вика инфлация от тази, която е в еврозоната, но все още е в управляеми рамки.

Пътят към еврозоната

Димитър Радев подчерта, че влизайки в еврозоната, страната ни трябва да спазва определени критерии и рамки по отношение на инфлация и бюджетен дефицит. “Нещо повече – аз мисля, че дори извън контекста на еврозоната, провеждането на разумни национални политики е изключително важно. Не трябва да забравяме, че именно фискалната политика през годините е била едно от най-големите сравнителни предимства на страната. Ние не трябва да го губим. Това означава да провеждаме разумна макроикономическа и фискална политика. Така че, да – дори извън контекста на еврозоната, ние трябва да продължим с добрата национална политика във всички основни сфери”, обясни управителят на БНБ.

След като МВФ препоръча замразяване на заплатите в държавния сектор и едновременно с това увеличаване на данъците, по време на интервюто Радев беше попитан трябва ли страната ни да се съобрази с тази препоръка, експертът отговори така:

"Ние имаме право на избор. Аз мисля, че в резултат на огромни усилия през последните, може би, повече от 20 години, сме извоювали правото сами да взимаме решенията, свързани с фискалната политика, без да разчитаме на външни фактори. Така че решенията зависят от нас. Мисля, че сега имаме отлична възможност да продължим процеса на увеличаване на реалните доходи и същевременно да възстановим фискалните буфери, ако фокусираме вниманието си върху това, което става в разходната част на бюджета, и го управляваме по най-разумния начин. Тоест това още може да се направи. Ако проблемите продължат да ескалират, ще се окажем в положение, в което няма да има полезни ходове – нещо, което виждаме в момента. Вие споменахте Франция, но имаме такъв пример и близо до България – в Румъния."

Попитан дали сме близо до т. нар. “румънски сценарий”, икономистът отговори, че сме “и близо, и далеч”, зависи от коя гледна точка се разглежда проблема.

“Този сценарий ще бъде невъзможен в България, ако без забавяне се вземат мерки за пречупване на негативната тенденция по отношение на фискалната позиция от последните години. Ако оставим тези проблеми да ескалират, неизбежно ще бъдем на пътя на това, което вие наричате "румънски сценарий“, обясни управителят на БНБ.

По думите му приходната система на България, включително и данъчната, е проектирана така, че да осигури безпроблемно финансиране на държавни разходи в размер до около 40% от брутния вътрешен продукт.

“Ако поддържаме устойчиво тези разходи значително над тази граница, това неизбежно поражда два въпроса: как ще се финансират? И отговорите не са толкова сложни – чрез дълг или чрез увеличение на данъците, или чрез комбинация от тези две възможности. А те не са добри варианти. Затова фокусът трябва да бъде върху овладяване на фискалната експанзия и пречупване на тази тенденция на проциклична фискална политика. В този смисъл, да – аз мисля, че бюджетът за 2026 година е може би по-важен от всеки един от бюджетите през последните поне пет години”, на мнение е Радев.