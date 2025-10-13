Лоши са условията за туризъм по планините

Не са добри условията за туризъм по планините, най-често използваните пътеки са заледени и така се създават условия за травми, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високата част на планината е мъгливо, има сняг, духат умерени ветрове.

В неделя екипът на ПСС в Банско е помогнал на жена, счупила крак поради заледяването.

Около 24:00 ч. снощи със спасителите от София се е свързал турист, който се е загубил на Витоша. До около 4:00 часа са му били давани указания как да слезе от планината, но след като батерията на телефона му се е разредила, с него все още няма връзка.