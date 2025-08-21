Неонацист, мразещ ЛГБТ хората, вече е в женски затвор, след като си смени пола

Виден десен екстремист, който някога е отхвърлял транссексуалните хора като фашисти и „паразити на обществото“, е получил разрешение да излежи присъда в германски женски затвор, след като официално е сменил пола си.

53-годишната Марла-Свеня Либих, която до декември е използвала малкото име Свен, е осъдена за подбуждане към омраза, криминални обиди и незаконно проникване и е осъдена на 18 месеца затвор, наред с други неща, за опит да продаде бейзболна бухалка по интернет като „помощно средство за депортиране“.

Сега се повдигат въпроси дали неонацистът е използвал скорошна реформа, която значително е улеснила хората да променят официално регистрирания си пол. Съгласно предишното германско законодателство, смяната на пола изискваше две отделни подкрепящи мнения от медицински специалисти. През ноември обаче законът за самоопределение на последното правителство намали прага до просто подписване на формуляр в местна служба по вписванията.

Либих е лидер на крайнодясната сцена в Източна Германия от деветдесетте години на миналия век и ръководи регионалния клон на изрично нацистка организация, наречена „Кръв и чест“ в Саксония-Анхалт. „Кръв и чест“ е забранена през 2000 г. По-късно Либих организира множество демонстрации в Хале, родния си град, където местният клон на германското вътрешно разузнаване описва дейността на Либих като „несравнима“ в цялата страна.

През последните години Либих води енергична кампания в подкрепа на режима на Путин и войната му срещу Украйна, продавайки руския ултранационалистически символ „Z“ чрез различните си канали в социалните медии.

Либих организира протести в източната половина на Германия, включително митинг, проведен по време на посещението на Ангела Меркел, тогава канцлер, на оперния фестивал в Байройт, където той призова „младежта на Меркел“ да застане с него – иронична алюзия към Хитлерюгенд.

Либих е и заклет противник на ЛГБТ движението. През 2022 г. той отбеляза месеца на гордостта, като публикува снимка на горящо знаме на дъгата с думите:

Marla-Svenja Liebich, who was known as Sven until December, has burnt Pride flags and sold pro-Putin memorabilia. Here's more: https://t.co/RmVa1AIEsm pic.twitter.com/hxHNc5FdFc — The Australian (@australian) August 21, 2025

„Най-накрая маргинализираните хора с азбуката отново стават видими, докато през останалите 11 месеца от годината всичко ще се фокусира върху това да бъдат видими. Грижете се добре за себе си и не се разболявайте от маймунска шарка със спонтанните си срещи в Grindr [приложението за гей запознанства] в тоалетната на гарата.“

Критиците предполагат, че внезапното обръщане на Либих към каузата за правата на куиър хората може да е свързано повече с желанието за по-лесни условия в женския затвор в Кемниц, отколкото с искрена промяна в мнението.

LTO, уебсайт за легална правосъдие, предупреди, че Либих може да представлява опасност за затворниците в затвора.