Лукашенко: Западните военни заплахи принуждават Минск да мисли за отбрана

Днес трябва да решим къде и как ще се движим по-нататък в тази посока

21.08.2025 | 21:25 ч. Обновена: 21.08.2025 | 22:04 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Военните заплахи от западните съседи на Беларус принуждават Минск да се занимае с въпросите, свързани с отбранителните способности на републиката и Русия. Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко на среща за ракетното строителство.

„Динамиката на нивото на военните заплахи и значителното увеличение на военните разходи от страна на нашите западни съседи ни принуждава постоянно да обръщаме най-голямо внимание на въпроса за отбранителната способност на Беларус, Русия и нашия съюз“, цитира думите му Telegram каналът „Пул на първите“, близък до пресслужбата на държавния глава.

 

Според Лукашенко, в ракетостроенето, както и в други сектори на икономиката, властите на републиката действат максимално ефективно, въз основа на наличните финансови ресурси.

Днес трябва да решим къде и как ще се движим по-нататък в тази посока, като вземем предвид формите и методите за провеждане на военни операции в съвременни условия“, добави той. 

 

Лукашенко Беларус Русия Европа отбрана
