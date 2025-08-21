Лукашенко: Западните военни заплахи принуждават Минск да мисли за отбрана

Военните заплахи от западните съседи на Беларус принуждават Минск да се занимае с въпросите, свързани с отбранителните способности на републиката и Русия. Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко на среща за ракетното строителство.

„Динамиката на нивото на военните заплахи и значителното увеличение на военните разходи от страна на нашите западни съседи ни принуждава постоянно да обръщаме най-голямо внимание на въпроса за отбранителната способност на Беларус, Русия и нашия съюз“, цитира думите му Telegram каналът „Пул на първите“, близък до пресслужбата на държавния глава.

Според Лукашенко, в ракетостроенето, както и в други сектори на икономиката, властите на републиката действат максимално ефективно, въз основа на наличните финансови ресурси.

„Днес трябва да решим къде и как ще се движим по-нататък в тази посока, като вземем предвид формите и методите за провеждане на военни операции в съвременни условия“, добави той.