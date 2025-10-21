Фон дер Лайен поздрави първата жена премиер на Япония Санае Такаичи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави първата жена министър-председател на Япония Санае Такаичи, съобщава Франс прес.
"Вие пишете история, ставайки първата жена премиер на Япония. С нетърпение очаквам да работим с Вас в тясно сътрудничество, за да задълбочим уникалното партньорство между ЕС и Япония", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х.
По-рано днес японският парламент одобри кандидатурата за премиер на 64-годишната Такаичи, която е лидер на управляващата Либерално-демократическа партия. Такаичи, която по-рано бе вътрешен министър, отговарящ за икономическата сигурност, бе подкрепена от 237 депутати в 465-местната Камара на представителите (долната камара на парламента). / БТА
Warm congratulations, @takaichi_sanae, on your election as Japan’s Prime Minister.
As Japan’s first female PM, you’re making history.
I look forward to working closely together to take the unique-EU Japan partnership to the next level.
For our joint competitiveness.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2025
For our…