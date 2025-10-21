IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

Фон дер Лайен поздрави първата жена премиер на Япония Санае Такаичи

Вие пишете история, ще задълбочим партньорството между ЕС и Япония

21.10.2025 | 18:22 ч. 0
Reuters

Reuters

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави първата жена министър-председател на Япония Санае Такаичи, съобщава Франс прес.

"Вие пишете история, ставайки първата жена премиер на Япония. С нетърпение очаквам да работим с Вас в тясно сътрудничество, за да задълбочим уникалното партньорство между ЕС и Япония", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х.

Свързани статии

По-рано днес японският парламент одобри кандидатурата за премиер на 64-годишната Такаичи, която е лидер на управляващата Либерално-демократическа партия. Такаичи, която по-рано бе вътрешен министър, отговарящ за икономическата сигурност, бе подкрепена от 237 депутати в 465-местната Камара на представителите (долната камара на парламента).  / БТА

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Санае Такаичи Япония премиер ЕК ЕС Урсула фон дер Лайен
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem